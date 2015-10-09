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Судьи решили судьбу боя казаха на турнире с участием Рахмонова

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Судьи решили судьбу боя казаха на турнире с участием Рахмонова ©ACA MMA

Казахстанский файтер Асылжан Бакытжанулы (16-5) поединок на бойцовском турнире лиги Absolute Championship Akhmat - ACA 188 в Сочи (Россия), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский файтер Асылжан Бакытжанулы (16-5) поединок на бойцовском турнире лиги Absolute Championship Akhmat - ACA 188 в Сочи (Россия), сообщают Vesti.kz.

В соглавном событии ивента он сошелся с россиянином Григором Матевосяном (12-5). Поединок прошел в полутяжелом весе.

Трехраундовый поединок поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Матевосяна единогалсным решением судей.

Отметим, что ранее в главном карде этого турнира другой казахстанец Артем Резников (22-10) досрочно уступил россиянину Дауду Шайхаеву (18-5).

Любопытно, что в предварительном карде ивента выступил Рахмонов, вот только не казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0), а его однофамилец из Таджикистана - Осимхон Рахмонов (16-4). В легчайшем весе он нокаутировал россиянина Гогу Шаматаву (21-13).


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