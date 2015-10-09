Страшная травма первой казахской звезды UFC: он рискует завершить карьеру?

Звёздный турнир по джиу-джитсу ACBJJ 20 в Москве (Россия) запомнится не только приятными событиями и зрелищем на ковре, но и страшной травмой казахстанца Дамира Исмагулова (27-3). Экс-бойцу UFC понадобились носилки. Корреспондент Vesti.kz считает, что это повреждение может внести серьёзные коррективы в планы спортсмена.

На крутом ивенте в России Исмагулов схлестнулся с другим экс-бойцом UFC, одним из сложнейших соперников в карьере Хабиба Нурмагомедова - бразильцем Глейсоном Тибау. Их противостояние проходило по правилам боевого джиу-джитсу, где можно было наносить удары руками и ногами, но не в голову.

Дамир Исмагулов получил жуткую травму в бою. Его унесли на носилках

Исмагулов получил травму колена в момент тейкдауна

В одном из эпизодов Тибау предпринял попытку перевести Дамира на канвас, и в этот момент колено казахстанца повело себя неестественным образом. Боец сразу схватился за него и дал понять, что продолжать схватку не в состоянии.

На ковре появились медики, которые положили Исмагулова на носилки и забрали в подтрибунное помещение. Если взнглянуть на кадры с разных ракурсов, то невооружённым глазом видно, что повреждение серьёзное, даже с подозрением на разрыв связок.

Поэтому не исключено, что спортсмену предстоят операция и длительная реабилитация. Но, в любом случае, будем надеяться на лучшее.

"Иногда жизнь снова тебя ломает...", - подписал кадр из кареты скорой помощи Дамир.

Есть риск завершить карьеру? Исмагулов уже не молод

В феврале Исмагулову исполнится 35 лет, и он уже более 11 лет в профессиональном спорте. Казалось бы, что выйти по правилам джиу-джитсу, пусть и боевому, - относительно безопасный способ оставаться активным и при этом зарабатывать, радуя фанатов выступлениями.

Но здесь Дамир получил такую травму, которую не получал в профессиональных боях по ММА. По крайней мере, не было такого, чтобы его забирали из клетки из-за невозможности продолжить поединок.

В октябре казахстанец подписал контракт с известной лигой Karate Combat, и это действительное хорошее усиление для организации. Минус для Дамира лишь в том, что это не традиционный ММА, и бои этих турниров не идут в зачёт в профессиональный рекорд. Но стать там звездой и заработать действительно можно. Недавно чемпионом в Karate Combat стал этнический казах из России Ильяс Хамзин (14-4).

В конце октября Исмагулов уверенно дебютировал в Karate Combat, добив оппонента в первом же раунде.

Если Исмагулову диагностируют серьёзную травму, тот же разрыв связок, то восстановление займёт длительное время. Он рискует пропустить ещё год, и это в немолодом для бойца возрасте.

Поэтому есть очень плохое ощущение, что Исмагулова в ММА мы больше не увидим. Но очень хочется верить, что эти домысли преждевременны и мы ошибаемся, всё-таки именно Дамир - тот самый человек, который вывел интерес к UFC у казахстанцев на новый уровень. Он был первым бойцом, кто представлял Казахстан в лучшей лиге мира, и шёл там на серии из пяти побед, пока не проиграл Арману Царукяну.

Кстати, Исмагулов уже завершал карьеру в 2023 году, после того самого поражения от Царукяна. И тогда он говорил о наличии проблем со здоровьем, но спустя время всё же вернулся к боям:

"К сожалению, в связи с обстоятельствами и проблемами со здоровьем, я вынужден завершить спортивную карьеру. Спасибо всем тем, кто был со мной рядом независимо от результата в боях, кто искренне болел и переживал. Это было интересное путешествие, момент, который останется в памяти. Всех обнял. Я закончил карьеру не потому, что проиграл или ещё что-то. Поражения и победы у каждого спортсмена, они рядом идут, это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем, так что всё нормально", - писал он в январе 2023-го.

Отметим, что после ухода из UFC в 2023 году Исмагулов провёл три боя по ММА в лигах, в которых одержал две победы нокаутом и одну решением. Также у него победа решением в бою по профессиональному боксу и победа техническим нокаутом по правилам каратэ.

