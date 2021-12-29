Сестра Рахмонова победила соперницу из Узбекистана после потасовки на дуэли взглядов

Представительница легчайшего веса Сора Рахмонова (2-1) одержала победу на турнире по смешанным единоборствам Naiza FC 36. Бой с участием родной сестры бойца UFC Шавката Рахмонова (14-0) прошел в предварительном карде алматинского ивента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперницей спортсменки из Караганды была 25-летняя дебютантка из Узбекистана Хилола Собирова (0-1), у которой имеется солидный бэкграунд в боксе. Поединок завершился победой Рахмоновой единогласным решением судей - 29:28, 29:28, 30:28.

Для 22-летней Соры это вторая победа в профессиональной карьере при единственном поражении, которое она потерпела в предыдущей схватке. С трибун сестру поддерживал и непобежденный брат спортсменки.

Отметим, что на дуэли взглядов за день до боя спортсменки устроили жаркую потасовку.

Заключительный турнир казахстанского промоушена в самом разгаре. Прямую трансляцию ивента можно посмотреть здесь: