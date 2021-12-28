 wKpnncNhhhaEJoXASDOaeNfxhEG8TvqWpdvjX2aR
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто лучший спортсмен 2021 года? Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Сестра Рахмонова устроила потасовку на дуэли взглядов с соперницей из Узбекистана

Сестра Рахмонова устроила потасовку на дуэли взглядов с соперницей из Узбекистана
©Кадр с видео
Новости спорта Единоборства Смешанные

Казахстанская девушка-боец Сора Рахмонова устроила потасовку с соперницей из Узбекистана Хилолой Собировой перед их боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел на дуэли взглядов. Рахмонова подошла к Собировой вплотную, после чего сильно толкнула ее, что привело к потасовке.

Отметим, что за этим действом наблюдал брат казахстанки - Шавкат Рахмонов, который выступает в UFC.

Сам поединок пройдет на турнире NAIZA 36, который состоится 29 декабря в Алматы. Для казахстанки это будет третий бой в ММА - сейчас у Соры победа и поражение, тогда как для ее соперницы это будет дебют.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат MMA Бои по смешанным правилам

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:59
Единоборства
Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC
Сегодня , 19:10
Единоборства
Сестра Рахмонова устроила потасовку на дуэли взглядов с соперницей из Узбекистана Сестра Рахмонова устроила потасовку на дуэли взглядов с соперницей из Узбекистана
Сегодня , 13:00
Единоборства
"Очень сложно". Президент лиги Хабиба - о титульном бое казахстанца, подписании контракта с Резниковым и турнире в Атырау "Очень сложно". Президент лиги Хабиба - о титульном бое казахстанца, подписании контракта с Резниковым и турнире в Атырау
Сегодня , 10:58
Около спорта
Уволенная из UFC девушка-боец поделилась соблазнительным фото в платье с глубоким декольте Уволенная из UFC девушка-боец поделилась соблазнительным фото в платье с глубоким декольте
Вчера , 20:46
Единоборства
Титульник в легком весе, бои Алмабаева и сестры Рахмонова. Что будет на последнем турнире лиги Naiza FC в 2021 году Титульник в легком весе, бои Алмабаева и сестры Рахмонова. Что будет на последнем турнире лиги Naiza FC в 2021 году
Вчера , 15:15
Единоборства
Еще не все решено. Появились подробности по следующему поединку Дамира Исмагулова в UFC Еще не все решено. Появились подробности по следующему поединку Дамира Исмагулова в UFC
Вчера , 14:15
Единоборства
Муратбек Касымбай объяснил скандал с отказом от титула Муратбек Касымбай объяснил скандал с отказом от титула
Вчера , 11:55
Единоборства
Стало известно имя следующего соперника Исмагулова в UFC Стало известно имя следующего соперника Исмагулова в UFC
Вчера , 11:04
Единоборства
"Казахи - это наш братский народ". Чемпион лиги Хабиба из Кыргызстана - о поединке с казахстанцем Акимжаном "Казахи - это наш братский народ". Чемпион лиги Хабиба из Кыргызстана - о поединке с казахстанцем Акимжаном
26 декабря, 22:19
Единоборства
Скандалом завершилась чемпионская схватка Муратбека Касымбая Скандалом завершилась чемпионская схватка Муратбека Касымбая
25 декабря, 22:31
Единоборства
"Вы не знаете, через что мне пришлось пройти". Казахстанский боец ответил критикам "Вы не знаете, через что мне пришлось пройти". Казахстанский боец ответил критикам
25 декабря, 18:41
Около спорта
Красотка из ММА поделилась горячим видео и вызывающим фото Красотка из ММА поделилась горячим видео и вызывающим фото
25 декабря, 15:22
Единоборства
Боец-пожарный погиб от взрыва шины Боец-пожарный погиб от взрыва шины
24 декабря, 20:59
Единоборства
UFC назвал топ-10 лучших новичков 2021 года UFC назвал топ-10 лучших новичков 2021 года
24 декабря, 16:04
Единоборства
Молодые и непобежденные. За кем из казахстанских бойцов нужно внимательно следить в 2022 году Молодые и непобежденные. За кем из казахстанских бойцов нужно внимательно следить в 2022 году
24 декабря, 11:35
Единоборства
"К черту их!". Экс-соперник Рахмонова жестко проехался по UFC после дисквалификации из-за допинга "К черту их!". Экс-соперник Рахмонова жестко проехался по UFC после дисквалификации из-за допинга
24 декабря, 09:50
Единоборства
Соперник Шавката Рахмонова по бою в UFC дрался под допингом Соперник Шавката Рахмонова по бою в UFC дрался под допингом
23 декабря, 16:30
Единоборства
Шавкат Рахмонов получил статус фаворита в своем третьем бою в UFC Шавкат Рахмонов получил статус фаворита в своем третьем бою в UFC
23 декабря, 14:51
Единоборства
Шоу-бизнес вместо клетки. Почему Куату Хамитову нужно задуматься о завершении карьеры Шоу-бизнес вместо клетки. Почему Куату Хамитову нужно задуматься о завершении карьеры
23 декабря, 13:20
Единоборства
Прерванный полет "Сункара". Где продолжит карьеру Арман Оспанов после поражения нокаутом в США Прерванный полет "Сункара". Где продолжит карьеру Арман Оспанов после поражения нокаутом в США
22 декабря, 22:40
Единоборства
"Выбраться из идеальной гильотины не было шансов". Казахстанские бойцы попали в рейтинг года в UFC "Выбраться из идеальной гильотины не было шансов". Казахстанские бойцы попали в рейтинг года в UFC
22 декабря, 19:57
Единоборства
Техничный полулегковес и мощный нокаутер. Кто из казахстанцев может стать чемпионом в лиге Хабиба в 2022 году Техничный полулегковес и мощный нокаутер. Кто из казахстанцев может стать чемпионом в лиге Хабиба в 2022 году
22 декабря, 16:19
Единоборства
Погубила жадность? Как Порье упустил свои шансы и стал одним из главных неудачников UFC Погубила жадность? Как Порье упустил свои шансы и стал одним из главных неудачников UFC
21 декабря, 22:39
Единоборства
Казахстанский боец потребовал реванша с Куатом Хамитовым и выдвинул условие Казахстанский боец потребовал реванша с Куатом Хамитовым и выдвинул условие
21 декабря, 20:02
Единоборства
С ним не хочет биться даже Рахмонов. Появился первый доброволец на бой против Хамзата Чимаева в UFC С ним не хочет биться даже Рахмонов. Появился первый доброволец на бой против Хамзата Чимаева в UFC
21 декабря, 17:17
Единоборства
Чеченский нокаутер из топ-10. Кто грозится проверить на прочность Резникова в АСА Чеченский нокаутер из топ-10. Кто грозится проверить на прочность Резникова в АСА
21 декабря, 14:04
Единоборства
Помогала Жумагулову, а теперь воюет с Агаповой. Что известно о Марине Мороз и чем она опасна для соперницы Помогала Жумагулову, а теперь воюет с Агаповой. Что известно о Марине Мороз и чем она опасна для соперницы
21 декабря, 09:10
Единоборства
В UFC ждут возвращение МакГрегора В UFC ждут возвращение МакГрегора
21 декабря, 02:32
Единоборства
Ответит за "наркотики и поножовщину"? Мария Агапова получила самый желанный бой в UFC Ответит за "наркотики и поножовщину"? Мария Агапова получила самый желанный бой в UFC
20 декабря, 22:11
Единоборства
Наследник Хабиба получил претендентский бой в UFC Наследник Хабиба получил претендентский бой в UFC
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus