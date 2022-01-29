Российский ветеран ММА нокаутировал непобежденного боксера на турнире лиги Хабиба

В Майами (Флорида) завершился первый турнир бойцовской лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, который состоялся на территории США. В главном поединке вечера схлестнулись тяжеловесы Тайрон Спонг (2-0) и Сергей Харитонов (31-8-0-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

36-летний нидерландский боец суринамского происхождения Спонг и 41-летний россиянин Харитонов возглавили 44-й турнир промоушена. Их бой был рассчитан на три раунда по пять минут.

Противостояние завершилось победой Харитонова техническим нокаутом во втором раунде. Решающим фактором стало преимущество россиянина в контроле снизу, где во втором раунде Сергей смог добить оппонента.

Спонг, известный по прозвищу "Король ринга", является чемпионом Латинской Америки по боксу по версиям WBC Latino и WBO Latino. Также Тайрон является одним из величайших кикбоксеров за всю историю этого вида спорта, а еще он становился чемпионом мира по муай-тай.

В профессиональном боксе Спонг одержал 14 побед в 14 боях (13 КО), а в кикбоксинге добыл 107 викторий в 116 выступлениях (73 КО). Лишь в ММА до сегодняшнего дня у Тайрона было два поединка, в которых случился один финиш.

Что касается Харитонова, то это ветеран смешанных единоборств и одна из звезд российского ММА. Ранее он выступал в таких лигах, как Pride, Dream, Strikeforce, Bellator и других. Побеждал Фабрисио Вердума, Алистара Оверима, Андрея Орловского.

Отметим, что перед боем Харитонов оказался тяжелее соперника почти на 20 килограммов.

Ранее на этом же турнире потерпел поражение казахстанец Арман Оспанов (11-5), а экс-чемпион UFC Рашад Эванс (20-8-1), наоборот, вернулся на победную тропу спустя много лет.