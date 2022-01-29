Экс-чемпион UFC вернулся в клетку спустя три года и одержал победу в лиге Хабиба

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе американец Рашад Эванс (20-8-1) дебютировал в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Это случилось на турнире в Майами (Флорида, США), в рамках соглавного события вечера 44-го ивента организации, передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 42-летнего ветерана был 35-летний бразильский файтер Габриэль Чекко (12-6). Поединок завершился победой Эванса единогласным решением судей по итогам трех проведенных раундов - 30:27. В каждой из пятиминуток Рашаду удавалось продемонстрировать преимущество в контроле в партере.

Для Эванса, который провел первый бой за три с половиной года, это единственная победа в последних шести поединках. Что касается Чекко, то он проиграл в шестой раз и впервые за два года.

Отметим, что в декабре 2008 года Рашад завоевал пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив техническим нокаутом Форреста Гриффина. Однако через полгода, в первой защите пояса, Эванс проиграл нокаутом Лиото Мачиде. В апреле 2012-го он провел еще один титульный поединок, но уступил единогласным решением Джону Джонсу.

Ранее на этом же турнире неожиданное поражение потерпел казахстанец Арман Оспанов (11-5).