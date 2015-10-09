Рахмонова исключили из рейтинга лучших казахстанских бойцов ММА: подробности

Представители СМИ завершили голосование за звание лучшего казахстанского бойца ММА вне зависимости от весовых категорий (P4P). Это уже четвёртая версия списка топ-15 в рейтинге, который был введён в 2024 году корреспондентом Vesti.kz Димашем Тулегеновым.

Ввиду того, что одно из правил рейтинга - учитывать только выступления тех бойцов, которые провели минимум один профессиональный поединок по правилам ММА за последние 12 месяцев, из списка был исключён топовый представитель UFC Шавкат Рахмонов (19-0). Он не дрался с декабря 2024 года и пока не имеет анонсированного боя.

Путём общего голосования десяти журналистов, комментаторов и блогеров, был определён лучший -(23-3) из UFC, который набрал 143 голоса и всего лишь на балл опередил чемпиона европейской лиги(19-9). Тем не менее оба поднялись в рейтинге на одну позицию, за счёт исключения Рахмонова.

Тройку сильнейших замкнул Каршыга Даутбек (18-3-0-1) из RIZIN, набравший 114 баллов. Топ-15 покинули Асылжан Бакытжанулы (17-7) из АСА и Дастан Амангельды (9-1) из OKTAGON. Зато в рейтинге оказались Кайрат Ахметов (28-2) из АСА, Нурхан Жумагазы (10-1) из RIZIN и Саламат Исбулаев (9-0) из PFL.

В выборе сильнейших участвовали: Димаш Тулегенов (Vesti.kz), Исатай Мади, Арман Абдрахманов (оба - Pro MMA Podcast), Сулла ("Наш Боец"), Дидар Кадыров, Секе Козган (оба - Meta-ratings.kz), Дидар Мухамедгалиев (Sarbaz Podcast), Азамат Жоламанов ("Спорт Шрёдингера"), Андрей Неклюдов (Sport Plus Qazaqstan) и Ерасыл Каиргелдин (Sportnews.kz). Всего в голосовании были упомянуты 34 бойца.

Предыдущие версии рейтинга вы можете посмотреть ниже (в каждом из них на лидирующей позиции был Рахмонов):

РЕЙТИНГ ТОП-15 казахстанских бойцов ММА (P4P) V.1.0 (декабрь-2024)

РЕЙТИНГ ТОП-15 казахстанских бойцов ММА (P4P) V.2.0 (апрель-2025)

РЕЙТИНГ ТОП-15 казахстанских бойцов ММА (P4P) V.3.0 (сентябрь-2025)

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!