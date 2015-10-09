Жумагулов вышел на третье место в списке лучших бойцов Казахстана, Нургожай вылетел из топ-15

Vesti.kz предлагают вниманию болельщиков ММА новый рейтинг казахстанских бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P). На этот раз лучших отбирали девять представителей СМИ, куда вошли отечественные журналисты, блогеры, комментаторы и не только.

Впервые рейтинг казахстанских бойцов P4P был опубликован в конце декабря 2024 года (смотреть рейтинг), а его следующее обновление состоялось уже в апреле 2025-го (смотреть рейтинг). Теперь, спустя почти полгода, мы вновь опросили экспертов.

Первые две позиции остались без изменений: Шавкат Рахмонов (130 голосов) и Асу Алмабаев (118) удерживают лидерство. В топ-3 ворвался Жалгас Жумагулов (116), который поднялся сразу на три позиции после обретения статуса чемпиона чешского промоушена OKTAGON. В топ-5 также есть Каршыга Даутбек (115) и Бекзат Алмахан (98).

Общий список топ-15 выглядит следующим образом:

Отметим, что в список топ-15 вернулся Азат Максум (29 голосов), которому не нашлось места в топе лучших в апреле. И это несмотря на то, что свой бой Тагиру Уланбекову в UFC он проиграл.

Впервые в рейтинге оказались Асылжан Бакытжанулы (34), Даурен Ермеков (21) и Жуман Жумабеков (17). Вылетели из него Дамир Исмагулов (16), Дияр Нургожай (15), Саламат Исбулаев (9) и Георгий Кичигин (9).

Следующее обновление рейтинга планируется ориентировочно в начале 2026 года.