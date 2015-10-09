Принципиальный бой казахстанца обернулся неожиданным исходом

Казахстанский боец лёгкого веса Артём Резников (26-11) провёл принципиальный бой в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (АСА) 205 в Алматы, передают Vesti.kz.

Ему противостоял Заур Гаджиев (13-5) из Азербайджана. Итогом поединка стала ничья. Один судья увидел победу казахстанца, другой - азербайджанца, а третий оценил бой, как ничейный.

Отметим, что Гаджиев стремительно ворвался в ACA, за неполный год заработав репутацию главного плохиша лиги. Дебютировав всего 10 месяцев назад, он тут же начал плодить врагов: за его плечами уже несколько громких потасовок с бойцами, а масштаб интернет-войн в его соцсетях просто зашкаливает.

Резников тоже не стал терпеть дерзость молодого азербайджанца. Казахстанцу надоело смотреть на то, как Гаджиев поливает грязью коллег, и он решил проучить его в октагоне. Заур, в свою очередь, от боя уклоняться не стал. Но, как видно, им не удалось определить сильнейшего в клетке и зрителям было бы интересно увидеть ещё одно их противостояние.

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