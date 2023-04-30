Популярный казахстанский блогер дебютировал в ММА

Известный блогер из Актобе Адилет Айтжанов (1-0) успешно дебютировал в профессиональном ММА. Это случилось на турнире OCTAGON 44 в Алматы в субботу, 29 апреля, сообщают Vesti.kz.

Блогер, которого многие знают по никнейму Упучук, выступил в предварительном карде ивента. 24-летний спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Его соперником был 18-летний Адилет Акылбек (0-2).

Отметим, что на Instagram-аккаунт бойца-блогера подписано более 450 тысяч пользователей, а в TikTok за ним следят порядка 200 тысяч подписчиков.

Ранее он одержал две победы в лиге Ruh Fighting, однако эти бои не имели профессиональный статус.

Осторожно, маты. Казахстанский боец-актер психанул после сенсационного поражения