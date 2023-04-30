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Популярный казахстанский блогер дебютировал в ММА

Популярный казахстанский блогер дебютировал в ММА
©Instagram.com/upu4uk_show/

Известный блогер из Актобе Адилет Айтжанов (1-0) успешно дебютировал в профессиональном ММА. Это случилось на турнире OCTAGON 44 в Алматы в субботу, 29 апреля, сообщают Vesti.kz

Блогер, которого многие знают по никнейму Упучук, выступил в предварительном карде ивента. 24-летний спортсмен одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Его соперником был 18-летний Адилет Акылбек (0-2). 

Отметим, что на Instagram-аккаунт бойца-блогера подписано более 450 тысяч пользователей, а в TikTok за ним следят порядка 200 тысяч подписчиков. 

Ранее он одержал две победы в лиге Ruh Fighting, однако эти бои не имели профессиональный статус.

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Метки:
MMA Казахстан Актобе Алматы

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