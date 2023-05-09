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Поединки за пояс и с небитыми проспектами: топ-3 сорванных боя казахстанцев в ММА

Поединки за пояс и с небитыми проспектами: топ-3 сорванных боя казахстанцев в ММА
©NAIZA

Далеко не всегда в смешанных единоборствах самые ожидаемые бои становятся реальностью, и это, конечно, печалит фанатов. Но еще обиднее, когда такие бои между файтерами срываются уже после официальных анонсов. Корреспондент Vesti.kz вспоминает топ-3 сорванных боев казахстанских атлетов.

Хамитов - Алиев

Противостояние казахстанца Куата Хамитова и Нурулло Алиева из Таджикистана планировалось в конце 2019-го на турнире промоушена Gorilla Fighting Championship (GFC). Опытный казахстанец незадолго до этого проиграл в титульном бою Fight Nights Flobal, а молодой и перспективный Алиев готов был побить топового соперника.

Между бойцами даже был трешток, но в итоге поединок не состоялся, так как после переноса места проведения ивента из России в Алматы Нурулло отказался от боя. Будущий файтер UFC сделал заявление, в котором признался, что не доверяет казахстанским судьям.

Сейчас 23-летний Алиев имеет на своем счету девять побед в девяти боях. Он уже успешно дебютировал в UFC:

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Акимжан - Абдибаит

В прошлом году в лиге Eagle FC должен был состояться титульный поединок в полулегком весе между чемпионом Бусурманкулом Абдибаитом из Кыргызстана и казахстанским претендентом Жасуланом Акимжаном. Интересно, что обоих бойцов представляет один менеджер - Саят Абдрахманов

Однако в итоге Акимжан слетел с боя из-за полученной травмы. Бусурманкулу дали другого соперника, но и сам кыргызстанец был вынужден сняться с ивента из-за попадания в больницу вследствие тяжелой весогонки.

По итогам прошлого года Абдибаит уже не являлся чемпионом Eagle FC, утратив титул. Судя по всему, с этого года он будет выступать в казахстанском промоушене NAIZA. Любопытно, что там свои последние бои провел и Акимжан. Так что их встреча все еще вероятна.

Рафиков - Аббасов

Громкий поединок должен был состояться в NAIZA относительно недавно - это противостояние в легком весе между звездой лиги казахстанцем Фанилем Рафиковым и экс-чемпионом Fight Nights, бывшим кандидатом на попадание в UFC Нариманом Аббасовым из Азербайджана.

К сожалению, бой, который должен был возглавить турнир, не состоялся из-за травмы Фаниля. Аббасов получил в соперники другого файтера, одержав победу.

Впоследствии Рафиков заявлял, что надеется на проведение боя с Нариманом в ближайшее будущее. 

Отметим, что при составлении топа мы учитывали только те поединки, которые были официально анонсированы промоушенами. Ранее мы собрали топ самых ожидаемых поединков с участием казахстанцев.

Фото: GFC, Eagle FC, NAIZA©️

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Метки:
MMA UFC Eagle FC NAIZA Казахстан Рафиков Фаниль Акимжан Жасулан Хамитов Куат

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