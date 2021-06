Олимпийская чемпионка по боксу нокаутировала соперницу в дебютном бою в ММА

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу из США Кларисса Шилдс с победы дебютировала в MMA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках турнира PFL 4, проводимого американской лигой Professional Fighters League в Атлантик-Сити (США), она победила Бриттани Элкин.

Бой завершился техническим нокаутом в 3-м раунде.

Отметим, что 26-летняя Шилдс до этого провела 11 поединков в профессиональном боксе и во всех одержала победы, в том числе два - нокаутом.

Claressa Shields is still in the fight! Plenty of time left in round 3!

