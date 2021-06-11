Олимпийская чемпионка по боксу нокаутировала соперницу в дебютном бою в ММА

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу из США Кларисса Шилдс с победы дебютировала в MMA, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В рамках турнира PFL 4, проводимого американской лигой Professional Fighters League в Атлантик-Сити (США), она победила Бриттани Элкин.
Бой завершился техническим нокаутом в 3-м раунде.
Отметим, что 26-летняя Шилдс до этого провела 11 поединков в профессиональном боксе и во всех одержала победы, в том числе два - нокаутом.
Claressa Shields is still in the fight! Plenty of time left in round 3!#2021PFL4— PFL (@PFLMMA) June 11, 2021
🇺🇸 ESPN2 & ESPN+
🌎 https://t.co/WfOt9XBfzk pic.twitter.com/TzrXRSY0kI
Напомним, что на PFL 4 в американской лиге дебютировал казахстанский боец Арман Оспанов (11-4), который нокаутом проиграл американцу Крису Уэйду (19-6).
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!