Объявлен бой Жумагулова за титул чемпиона: соперник известен

Европейский ММА промоушен OKTAGON анонсировал титульный бой казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова (17-9) против действующего чемпиона лиги из Грузии Бено Адамии (12-8), сообщают Vesti.kz. Соперники сойдутся за титул чемпиона полулегкого веса.

"Бывший восьмой номер мирового рейтинга "Жако" является трехкратным чемпионом Fight Nights Global, где он обыграл таких соперников, как Уланбеков (12-й номер мирового рейтинга) и Нам (пятый номер мирового рейтинга). Провел в UFC семь боев. Сейчас он один из самых ценных пополнений OKTAGON в 2024-м году. Во втором бою у него есть шанс завоевать золото. Снимет ли он Адамию с трона?

Действующий чемпион Бено Адамия встает на защиту своей короны, победив бывшего чемпиона Криси в феврале. За ним стоит вся Грузия, включая чемпиона UFC Мераба Двалишвили. За три года он шесть раз подряд выходил из клетки победителем и в общей сложности пять раз финишировал соперников в первом раунде. Теперь он встретится с самым жестким соперником в своей карьере.

Поединок, которого вы никогда не видели, состоится в 28 июня в Гамбурге", - сообщается на официальной странице бойцовской лиги.

Напомним, что свой дебютный поединок в лиге OKTAGON Жумагулов провел в ноябре прошлого года: он победил единогласным решением судей валлийца Аарон Эби.

Жалгас Жумагулов заявил о возвращении в UFC. Подробности