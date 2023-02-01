"Не вижу соперников". Небитый казахстанец намерен сорвать куш на гран-при в России

В эту субботу, 4 февраля, в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам промоушена "Наше дело". В рамках ивента выступит непобежденный казахстанский легковес Магомед Кабардиев (9-0), являющийся чемпионом лиги NAIZA. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о гран-при, в котором подерется боец клуба Tobet Top Team, его чемпионском настрое и соперниках.

27-летний Кабардиев является небитым файтером из Казахстана, которому пророчат большое будущее и скорое попадание в UFC. В сентябре 2022-го он стал чемпионом лиги NAIZA. За два года выступления в этом промоушене он одержал пять побед в пяти поединках, финишировав четверых оппонентов.

Теперь Магомед взял небольшую паузу в NAIZA, чтобы побороться за победу в звездном гран-при российской организации "Наше дело". Там выступят такие бойцы, как Мохаммад Хейбати (4-2), более известный как "Персидский дагестанец", бывший претендент на пояса AMC Fight Nights и Open FC в полулегком весе Александр Грозин (20-4-1), а также экс-чемпион M-1 Global Максим Дивнич (15-6). С последним из них как раз встретится Кабардиев в рамках полуфинала гран-при.

В рамках пресс-конференции перед стартом гран-при организаторы признались, что Кабардиев стал запасным вариантом на роль четвертого участника. Изначально туда хотели пригласить другого казахстанца и одноклубника Магомеда Муратбека Касымбая (11-4). Однако он от предложения отказался, так как из-за проблем со здоровьем не дрался уже почти полтора года. С одной стороны, жаль, ведь так у Муратбека был бы шанс взять реванш за скандальное поражение от Хейбати. С другой, теперь Кабардиев может заявить о себе за пределами Казахстана, где его пока не так хорошо знают.

Соперники Кабардиева по гран-при, как и в целом российская аудитория, мало что знают о казахстанце. Во время пресс-конференции Грозин сказал несколько слов о Хейбати и Дивниче, назвав первого известным спортсменом, с которым у него уже была история, а второго - бывшим чемпионом М-1 Global, поединок с котором стал бы большим вызовом.

Его речь про Магомеда вышла несколько иной: "Молодой человек, который сидит... чемпион NAIZA, сегодня в первый раз увидел его, потому что должен был быть кто-то другой (на его месте). Я посмотрел его поединки и думаю, что он мне по зубам", - сказал Грозин.

Это очередное гран-при, очередное противостояние для меня со спортивной точки зрения. Я готов выйти и в один вечер этот гран-при закончить. Саша сказал, что мои бои не смотрел - лучше не смотри, потом не уснешь.

Сам чемпион NAIZA обозначил свои задачи в гран-при следующим образом:

Кроме того, Кабардиев дал понять, что драться он выходит только ради победы и чемпионства. Поэтому в этом гран-при он намерен сорвать куш и смести всех на своем пути.

Соперник казахстанца, 34-летний Дивнич, признался, что ему было бы интереснее проводить бои с более медийными соперниками. Магомеда таковым соперники и фанаты "Нашего дела" явно не считают. Хотя и у него есть аудитория, но по большей части казахстанская. И если Хейбати или Дивнич в последнее время получили много известности благодаря Поп-ММА, то Кабардиев выступает исключительно среди профессионалов.

На пресс-конференции Магомед был самым малозаметным участником всего происходящего. У него не было конфликтов ни с кем из других участников. Главной звездой вечера был "Персидский дагестанец", который одновременно вступал в конфронтацию и с Грозиным, и с Дивничем. С первым его ждет бой в полуфинале гран-при, а со вторым он уже дрался дважды и оба раза проиграл решением.

Кто-то уже начал рассматривать финал гран-при. Так, Грозин заявил, что рассчитывает провести финал против Дивнича. Хотя понятно, что Александр забежал вперед, а это в мире ММА не особо приветствуется. Соперник Магомеда, Дивнич, хорошо оценил уровень казахстанца, а также подтвердил схожесть его стиля с манерой ведения боя Забита Магомедшарипова.

После объявления пар бойцы успели посмотреть бои друг друга. По этому видео можно сделать вывод, что Кабардиев не видит никакой угрозы в опытном Дивниче, а тот, наоборот, находится под впечатлением от техники казахстанца. Кажется, Магомед ни капельки не сомневается в своем превосходстве:

Дивнич, кстати говоря, был чемпионом М-1 Global в 2014-15-е годы. Спустя еще два года Максим снова получил титульный поединок, но проиграл техническим нокаутом в пятом раунде будущему представителю Казахстана в UFC Дамиру Исмагулову.

Будет крайне интересно посмотреть на бои Кабардиева в этом гран-при. Он очень заряжен и уверен в себе, поэтому вполне можно ожидать, что небитый казахстанец доберется до цели и станет чемпионом турнира-"четверки".

Поединок между Кабардиевым и Дивничем пройдет на турнире в Москве 4 февраля. В прямом эфире трансляция ивента будет доступна на Rutube-канале промоушена. Отметим, что второй полуфинал, между Хейбати и Грозиным, пройдет весной.

Напомним, что в активе Магомеда девять побед в девяти поединках на профессиональном уровне. На его счету пять нокаутов, один сабмишен и три победы решением.

О спортивном пути Кабардиева, его переезде в Казахстан и целях попасть в UFC можете узнать в нашем октябрьском интервью:

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