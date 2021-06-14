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Названа главная причина поражения Армана Оспанова в первом бою в США

Эксперт высказался и о его перспективах.

Названа главная причина поражения Армана Оспанова в первом бою в США
Арман Оспанов. Фото: instagram.com/arman__ospanoff/
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Обозреватель mma.uno Стив Дункан прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение Армана Оспанова (11-4) в дебютном бою в США против местного Криса Уэйда (19-6). В ходе беседы эксперт оценил действия казахстанца и высказался о его дальнейших перспективах.

Бой состоялся 11 июня в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США) и завершился победой 33-летнего американца нокаутом во втором раунде.

"Я посмотрел схватку Оспанова с Уэйдом. Удивительно, но мне больше понравился казахстанец. Он действовал активно, смело и технично. Если бы он не пропустил тот удар, то все могло бы завершиться в его пользу.

Решающую роль в итоговом поражении сыграло отсутствие опыта. Уэйд - из высшей лиги ММА. Он дрался в UFC и прекрасно знает, как действовать в тяжелых и неудобных боях. Ему удалось найти подходящий момент и нокаутировать соперника. В целом казахстанец оставил прекрасное впечатление. Будет интересно следить за ним в последующих поединках. Я думаю, что он сможет удивить многих", - отметил Дункан.

Для Уэйда эта победа стала второй подряд. Оспанов же до этого не выступал больше года и потерпел четвертое поражение в карьере. 

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Метки:
Оспанов Арман MMA США

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