Названа дата возвращения Конора Макгрегора в октагон

Менеджер бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора Оди Аттар рассказал, когда боец вернется в октагон, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам это произойдет в 2024 году.

"Не стоит забывать, что Конор был одним из самых тестируемых на допинг бойцов, когда активно выступал. Мы общаемся с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), разговаривали с Антидопинговым агентством США (USADA). Мы сделаем все правильно", - цитирует агента MMA Junkie.

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Напомним, 35-летний Макгрегор не выступает с июля 2021 года, когда потерпел второе подряд досрочное поражение от Дастина Порье, при этом получив тяжелый перелом ноги.

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Следующим соперником Макгрегора станет американец Майкл Чендлер.

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