Макгрегор не сможет проводить бои в UFC до конца года. Все дело в тесте на допинг

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор не сможет в 2023 году принять участие в боях, передает "Чемпионат".

Все дело в том, что он не уложился в срок, установленный USADA для сдачи допинг-проб, которые необходимы для включения в пул тестирования.

Прежде чем получить разрешение от USADA, спортсмен должен обязательно находиться в пуле тестирования не меньше полугода.

Таким образом, в 2023 году Макгрегор не сможет принять участие в боях, если не получит послабления от организации.

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