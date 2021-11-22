Куат Хамитов назвал дату боя и следующего соперника

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов сообщил, что следующий поединок проведет против своего соотечественника Нурбергена Шарипова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Официально! Куат Хамитов vs Нурберген Шарипов. 16 декабря на MFC-2 схватка по грэпплингу", - написал "Найман" на своей странице в Instagram.
Напомним, что 24 сентября Хамитов бился в рамках турнира Fight Nights в Сочи (Россия) против россиянина Марифа Пираева по прозвищу "Пиранья" (27-4-1), которому проиграл по очкам.