Казахстанский полутяжеловес Егембердиев проведет бой с экс-бойцом UFC

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) готовится к своему поединку на турнире АСА 115, который состоится 13 декабря на московской "ВТБ Арене". Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о предстоящем противостоянии и выделил фаворита боя.
Соперником 35-летнего представителя команды Alash Pride будет англичанин Люк Барнатт (15-9). Егембердиев свой последний бой провел в июле на АСА 107, проиграв техническим нокаутом (остановка поединка врачом) россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Буквально за минуту до конца третьего решающего раунда рефери остановил поединок из-за рассечения на лице казахстанского спортсмена. В клетке появился врач, который и сигнализировал, что продолжать бой с таким повреждением Евгений не сможет.
Это был второй бой Егембердиева в 2020 году. Ранее ему удалось победить техническим нокаутом в первом раунде польского бойца Карола Селинского (18-9-1). Уроженцу Тараза понадобилось всего полраунда, чтобы забить оппонента локтями.
Люку Барнатту 32 года. Лучшие годы англичанина уже давно позади. В 2013 году Люк участвовал в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), в съемках которого в следующем году примет участие казахстанский файтер Кирилл Хомицкий (8-2). Именно на TUF Барнатт произвел приятное впечатление на руководителей UFC, которые подписали с ним контракт. Именно так 25-летний на тот момент Барнатт получил контракт с лучшей лигой мира, имея на своем счету пять побед в пяти боях. Успешно начал Люк и в UFC. Тогда Барнатт выступал еще в среднем весе и сумел победить в трех боях подряд. Но следующие три боя сложились для него крайне неприятно. Сначала он потерпел первое поражение в карьере, затем второе, а после - третье. Спустя некоторое время Барнатт был уволен из UFC. Звездных соперников мирового уровня у него там так и не было.
После этого Люк дрался еще в нескольких промоушенах. В лиге Venator FC он даже становился чемпионом в среднем весе и провел одну успешную защиту пояса. После этого он подписал контракт с ACA. Дела в российском промоушене складываются для англичанина очень печально. С момента дебюта в АСА, который пришелся на март 2017 года, Барнатт провел девять боев, выиграв лишь три из них. Шесть поражений за три с половиной года прекрасно объясняют, почему лучшие годы этого парня далеко позади.
Егембердиев, в настоящее время являющийся четвертым претендентом на пояс в полутяжелой весовой категории, будет очевидным фаворитом этого боя. Несмотря на былые достижения и опыт битв в UFC, Барнатт уже совсем не тот. Когда Люк пришел в АСА, его рекорд был 12-3 (сейчас 15-9). Прежде он никогда не проигрывал досрочно, но в этом промоушене его каждая вторая неудача заканчивалась в первом раунде. Свои последние два поединка Барнатт также проиграл: американцу Кори Хендриксу (7-3) удушением, а все тому же поляку Селинскому (которого побеждал Егембердиев) - судейским решением.
Напомним, что помимо Егембердиева на турнире АСА 115 проведет свой бой казахстанский полулегковес Нурсултан Касымханов (11-2). Возглавит кард ивента поединок в полутяжелой весовой категории между российскими спортсменами Магомедом Исмаиловым (16-2-1) и Иваном Штырковым (17-1-1).
О том, кто еще будет драться на АСА 115 и где можно посмотреть бои в прямом эфире - можете прочитать здесь.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне