Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанский полутяжеловес Егембердиев проведет бой с экс-бойцом UFC

В подробностях рассказали о поединке, который пройдет уже на этой неделе.

Казахстанский полутяжеловес Егембердиев проведет бой с экс-бойцом UFC
Люк Барнатт. Фото: UFC©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Казахстанский полутяжеловес Евгений Егембердиев (11-3) готовится к своему поединку на турнире АСА 115, который состоится 13 декабря на московской "ВТБ Арене". Корреспондент Vesti.kz поразмышлял о предстоящем противостоянии и выделил фаворита боя. 

Соперником 35-летнего представителя команды Alash Pride будет англичанин Люк Барнатт (15-9). Егембердиев свой последний бой провел в июле на АСА 107, проиграв техническим нокаутом (остановка поединка врачом) россиянину Насрудину Насрудинову (9-0). Буквально за минуту до конца третьего решающего раунда рефери остановил поединок из-за рассечения на лице казахстанского спортсмена. В клетке появился врач, который и сигнализировал, что продолжать бой с таким повреждением Евгений не сможет.



Это был второй бой Егембердиева в 2020 году. Ранее ему удалось победить техническим нокаутом в первом раунде польского бойца Карола Селинского (18-9-1). Уроженцу Тараза понадобилось всего полраунда, чтобы забить оппонента локтями.



Люку Барнатту 32 года. Лучшие годы англичанина уже давно позади. В 2013 году Люк участвовал в реалити-шоу The Ultimate Fighter (TUF), в съемках которого в следующем году примет участие казахстанский файтер Кирилл Хомицкий (8-2). Именно на TUF Барнатт произвел приятное впечатление на руководителей UFC, которые подписали с ним контракт. Именно так 25-летний на тот момент Барнатт получил контракт с лучшей лигой мира, имея на своем счету пять побед в пяти боях. Успешно начал Люк и в UFC. Тогда Барнатт выступал еще в среднем весе и сумел победить в трех боях подряд. Но следующие три боя сложились для него крайне неприятно. Сначала он потерпел первое поражение в карьере, затем второе, а после - третье. Спустя некоторое время Барнатт был уволен из UFC. Звездных соперников мирового уровня у него там так и не было.

После этого Люк дрался еще в нескольких промоушенах. В лиге Venator FC он даже становился чемпионом в среднем весе и провел одну успешную защиту пояса. После этого он подписал контракт с ACA. Дела в российском промоушене складываются для англичанина очень печально. С момента дебюта в АСА, который пришелся на март 2017 года, Барнатт провел девять боев, выиграв лишь три из них. Шесть поражений за три с половиной года прекрасно объясняют, почему лучшие годы этого парня далеко позади. 

Егембердиев, в настоящее время являющийся четвертым претендентом на пояс в полутяжелой весовой категории, будет очевидным фаворитом этого боя. Несмотря на былые достижения и опыт битв в UFC, Барнатт уже совсем не тот. Когда Люк пришел в АСА, его рекорд был 12-3 (сейчас 15-9). Прежде он никогда не проигрывал досрочно, но в этом промоушене его каждая вторая неудача заканчивалась в первом раунде. Свои последние два поединка Барнатт также проиграл: американцу Кори Хендриксу (7-3) удушением, а все тому же поляку Селинскому (которого побеждал Егембердиев) - судейским решением. 

Напомним, что помимо Егембердиева на турнире АСА 115 проведет свой бой казахстанский полулегковес Нурсултан Касымханов (11-2). Возглавит кард ивента поединок в полутяжелой весовой категории между российскими спортсменами Магомедом Исмаиловым (16-2-1) и Иваном Штырковым (17-1-1). 

О том, кто еще будет драться на АСА 115 и где можно посмотреть бои в прямом эфире - можете прочитать здесь.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC Исмаилов Магомед Бои по смешанным правилам Казахстан Москва

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
20:18
Единоборства

Агапова, Рахмонов, Чимаев и другие. Видео самых ярких дебютов года в UFC
7 декабря
15:33
Единоборства

"В Казахстане все узнавали! Я в шоке был". Тренер - о доброте и популярности бойца UFC Забита
6 декабря
14:56
Единоборства

Американский боец редким приемом нокаутировал соперника в дебютном поединке в UFC
6 декабря
14:29
Единоборства

Красотка из UFC опубликовала откровенное фото в Instagram
5 декабря
15:00
Единоборства

Кубинский ветеран UFC и четырежды претендент на титул отчислен из промоушена
5 декабря
09:30
Единоборства

Хабиба номинировали на звание главной спортивной звезды года
5 декабря
00:43
Единоборства

Казахстанец, который может попасть в UFC, проиграл нокаутом в первом раунде на турнире Хабиба
4 декабря
22:50
Единоборства

Четвертый казахстанец одержал победу на турнире новой лиги EFC и посвятил ее отцу Хабиба
4 декабря
22:28
Единоборства

Победный бой казахстанца в новой лиге Хабиба могут пересмотреть из-за протеста соперника
4 декабря
21:52
Единоборства

Казахстанский файтер выиграл в "кровавой бойне" на турнире Хабиба
4 декабря
19:55
Единоборства

Казахстанец нокаутировал соперника на 27-й секунде боя на турнире Хабиба
4 декабря
19:46
Единоборства

Вошел в историю! Казахстанец стал победителем первого боя новой лиги Хабиба
4 декабря
17:21
Единоборства

Прямая трансляция онлайн-турнира Хабиба EFC 30 с участием пяти казахстанцев
4 декабря
12:56
Единоборства

Его не было дома. Боец UFC был дисквалифицирован на полгода по очень редкой причине
3 декабря
14:34
Единоборства

Должен был приехать в Казахстан. Что известно о дагестанском бойце UFC, устроившем пьяную драку на свадьбе
3 декабря
11:58
Единоборства

Огромный разрыв. Стал известен фаворит в бою Морозова против брата Хабиба
2 декабря
18:28
Единоборства

"Был рад, когда первый бой сорвался". Хабиб - о поединке своего брата против Морозова
2 декабря
18:06
Единоборства

"100 миллионов долларов - вот что станет проблемой". Хабиб - о возвращении в октагон
2 декабря
17:46
Единоборства

"Два из них точно состоятся в Казахстане". Хабиб - о количестве и месте проведения своих турниров
2 декабря
17:28
Единоборства

"Мы откроем залы в Нур-Султане и Алматы". Хабиб Нурмагомедов озвучил новые планы
2 декабря
16:24
Единоборства

Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба
2 декабря
12:32
Единоборства

"Смотрят так, будто подраться хотят". Рахмонов о популярности после дебюта в UFC, Чимаеве и следующем сопернике
1 декабря
23:45
Единоборства

Названы новые сроки дебюта Армана Оспанова в UFC
1 декабря
09:10
Единоборства

"Заслуга наших батыров". Маркабаев - об интересе к казахстанцам в ММА и бое против брата небитого бойца UFC
30 ноября
20:27
Единоборства

Тренировался в Ирландии и получил пощечину от Хабиба. Куда пропал казахстанец, друживший с МакГрегором?
30 ноября
13:57
Единоборства

Целый год без боев. Казахстанец Морозов, Забит, Яквинта и другие звезды UFC, не выходившие в октагон в 2020-м
30 ноября
11:28
Единоборства

"Почувствуешь, кто такие казахи". Жумагулов сделал заявление перед вторым боем в карде у МакГрегора в UFC
29 ноября
15:28
Единоборства

Красотка из UFC нокаутом проиграла бывшей фигуристке
28 ноября
20:35
Единоборства

Хабиб за миллион долларов выкупил промоушен. Там дерется чемпион из Казахстана
27 ноября
22:11
Единоборства

Главный мерзавец UFC неудачно пошутил о Борате и рассказал о желании приехать в Казахстан
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика