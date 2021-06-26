"Казахстанский МакГрегор" дал первый комментарий после поражения и потери пояса чемпиона

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Фаниль Рафиков дал первый комментарий после поражения в бою против Ильдара Кудайбергенова на турнире NFC 31 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их поединок состоялся накануне и продлился все пять раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу Кудайбергенову, который и стал новым чемпионом NFC.

"Проснувшись утром сегодня после крайнего боя, осознал для себя это "Воин приемлет поражение, не отмахивается от него. Но глубоко страдает, переживая всю боль сполна, чтобы после, чуть только затянутся раны, начать все заново. Воин знает - одна битва исход войны не решит, - и продолжает бороться!".

Это я проходил уже целых пять раз (крайнее вчера) и нет никаких оправданий Ильдар молодец и он чемпион, но путь осилит идущий. Рахмет командам DAR Team и Клубу Единоборств вы для меня семья. Всем своим истинным фанатам тоже огромный Рахмет, всех люблю и обнял крепко до хруста. P.S пройду восстановление и буду газовать дальше уже в новой версии", - написал Рафиков на своей странице в Instagram.

Ранее Рафикова успели прозвать "казахстанским МакГрегором" за умелое использование трештока во время раскрутки боев.

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