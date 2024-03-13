Казахстанский боец сравнил себя с Макгрегором

Казахстанский боец смешанных единоборств Артем Резников опубликовал у себя в соцсетях пост и сравнил себя с бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе ирландцем Конором Макгрегором, передают Vesti.kz.

"После двух серий поражений топовые бойцы стали кидать мне вызовы. Видимо хотят быстрее со мной выскочить, пока я еще не восстановился, понимая, что человек после победы морально другой, нежели после двух поражений, хотя у нас в лиге много топов, кто идет на серии побед. Топы в нашем дивизионе в основном представители северного Кавказа, но почему-то они не сильно горят поединками друг против друга, я для них как красное полотно для быка. Я в АСА, как Конор Макгрегор в UFC. Что бы ни было, в какой бы форме я не был, но все хотят со мной бой!", - написал Резников в Instagram Stories.

Напомним, в прошлом году Резников потерпел два болезненных поражения. Сначала в июне он встретился в финале Гран-при с Эдуардом Вартаняном, которому проиграл техническим нокаутом в третьем раунде. А спустя полгода он вновь уступил техническим нокаутом, но уже в четвертьфинале нового Гран-при Али Багову.