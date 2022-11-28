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Казахстанский боец оставил грозное послание перед Гран-при за миллион долларов

Казахстанский боец оставил грозное послание перед Гран-при за миллион долларов
©instagram.com/artem.rez/

Казахстанский боец Артем Резников (23-6) опубликовал пост в своем Instagram перед боем с россиянином Андреем Кошкиным (22-8) на турнире ACA 150, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой пройдет 23 декабря в Москве. В случае победы в Резников в финале Гран-при встретится с российским бойцом Эдурдом Вартаняном.

"Подтвержденный. Взгляд показывает силу души. ACA 150, четыре недели! Let's Go", - написал боец.

Напомним, что призовой фонд гран-при АСА составляет порядка миллиона долларов США. Ранее сообщалось, что победитель получит 200 тысяч долларов.

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Метки:
Резников Артем MMA Казахстан

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