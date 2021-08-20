Казахстанский боец ММА встретился с соперником перед боксерским поединком

Казахстанский боец ММА Муратбек Касымбай провел дуэль взглядов с россиянином Михаилом "Сивый" Долгополовым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой намечен на 21 августа в Москве и пройдет по правилам бокса в рамках лиги Pravda Fighting.

Напомним, свой последний поединок Касымбай провел в июне на турнире AMC Fight Nights 102 в Красноярске (Россия). Его соперником был российский боец Василий Козлов, который до этой встречи имел за плечами пять побед и два поражения подряд. Поединок завершился победой казахстанца в первом раунде, когда он смог провести удушающий прием "треугольник".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!