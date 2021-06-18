Казахстанец Касымбай отправил спать соперника в первом бою после скандального поражения от "Персидского дагестанца"

Казахстанский легковес Муратбек Касымбай принял участие на турнире AMC Fight Nights 102 в Красноярске (Россия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал российский боец Василий Козлов, имевший за плечами пять побед и два поражения подряд.

Видео удушающего приема, или как казахстанец вырубил соперника за 1,5 минуты на турнире Fight Nights

Для Касымбая это был первый бой в 2021 году и первый - после того как он скандальным решением проиграл "Персидскому дагестанцу".

Он являлся фаворитом как более известный и опытный файтер и подтвердил это очень быстро.

Козлов начал очень резво. Но спустя всего полторы минуты первого раунда Касымбай отправил спать соперника, победив удушающим приемом "треугольник". Он прервал свою серию из трех поражений.

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