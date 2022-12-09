Казахский чемпион или таджикский "Терминатор"? Прогноз на титульный бой Eagle FC Ермеков - Одилов

Завтра, 10 декабря, в Атырау состоится 51-й номерной турнир лиги Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC. В главном событии вечера пройдет объединительный титульный поединок между средневесами Фаридуном Одиловым (14-2-2) и Дауреном Ермековым (15-5). Корреспондент Vesti.kz сделал свой прогноз на это противостояние.

30-летний представитель Таджикистана уже два года удерживает пояс чемпиона лиги Eagle FC. Что касается 34-летнего казахстанца, то он в июле этого года стал временным чемпионом. Их очный бой так и не состоялся в первой половине года, поэтому руководство лиги ввело временное чемпионство.

Победная серия таджикского "Терминатора" составляет шесть поединков. Он не проигрывал с мая 2018-го, когда на десятом турнирев Астане проиграл другому казахстанцу Шавкату Рахмонову техническим нокаутом. В этом же бою нынешний топ UFC Рахмонов едва не проиграл, оказавшись в нокдауне. По мнению многих, это был самый сложный бой в карьере Шавката.

У Ермекова такой победной серии нет, ведь он выиграл лишь последние два боя. Но если брать последние восемь поединков с участием Даурена, то он проиграл лишь сильнейшему представителю среднего веса AMC Fight Nights Владимиру Минееву.

Жителей и гостей Атырау ждет невероятный по своему накалу поединок. Ведь оба бойца обладают большой фан-базой в своих странах. Когда дерется Фаридун, то кажется, будто весь Таджикистан болеет за него - на трибунах, в комментариях в соцсетях и не только. Наверняка и завтра на трибунах будут таджикские фанаты.

За Ермекова болеют не меньше, чем за местных звезд UFC. Это достаточно скромный и немногословный чемпион со стержнем, и именно это многих в нем привлекает. Даурен привык говорить лишь по делу и просто так словами не разбрасывается.

Большинство победных поединков Одилов и Ермеков завершили досрочно. Фаридун добился десяти финишей в 14 выигранных боях - восемь нокаутов и два сабмишена, а Даурен удосрочил девятерых оппонентов из 15 - семь нокаутов и два сабмишена. На кону будет стоять главный пояс лиги, и поэтому оба будут предельно заряженными.

Какими жесткими бойцами бы ни были Фаридун и Даурен, они оба проигрывали досрочно. Так, Одилов дважды уступал и оба раза финишами - техническим нокаутом и сдачей. Ермеков же проиграл досрочно три из пяти боев, и в каждом случае был нокаут. Поэтому нет ничего удивительного в том, если предстоящий поединок завершится досрочно.

Наш прогноз: бой не дойдет до решения судей и завершится финишем одного из бойцов. Шансы на успех есть у обоих. С одной стороны, у Одилова невероятная победная серия, но с другой - Ермеков, в отличие от соперника, уже бился в этом году, поэтому находится в тонусе.

Напомним, что турнир Eagle FC 51 состоится завтра, 10 декабря, в Атырау. Прямая трансляция будет доступна на телеканале UDAR.

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