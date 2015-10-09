Казах официально получил бой против узбека после поражения в UFC

Узбекистанская лига Mangu MMA официально анонсировала поединок между казахстанцем Азатом Максумом и местным файтером Рамазаном Темировым за титул промоушена, передают Vesti.kz.

Бой пройдет в Ташкенте

7 февраля на "Хумо Арене" в Ташкенте бойцы сразятся по правилам бразильского джиу-джитсу no-GI (без кимоно). На кону будет стоять чемпионский титул Лиги Mangu MMA.

Карьера Максума после UFC

После ухода из UFC казахстанский боец находился в статусе свободного агента. В UFC Максум провёл три боя: одну победу раздельным решением над американцем Тайсоном Нэмом и три поражения единогласным решением — от Чарльза Джонсона, Тагира Уланбекова и Митча Рапозо.

Последний бой Максум провёл 25 октября 2025 года на турнире UFC 321 в Абу-Даби, уступив Рапозо единогласным решением судей. Контракт с UFC продлён не был, и казахстанец накануне подписал соглашение с Mangu MMA.

Рекорд и карьера Темирова

Рамазан Темиров ранее имел рекорд 2–0 в UFC. В июле 2025 года он должен был сразиться с другим казахстанцем, Асу Алмабаевым, но бой сорвался из-за положительного допинг-теста Темирова, из-за чего он получил годовую дисквалификацию.

