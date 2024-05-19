Кандидат в UFC из Казахстана снес соперника в первом раунде на турнире в ОАЭ

Казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай (9-0) уверенно вернулся в клетку после почти двухлетнего перерыва. На турнире UAE Warriors 50 в Абу-Даби (ОАЭ) он бился с аргентинцем Эмилиано Сорди (24-13-1), сообщают Vesti.kz.

Бой завершился в концовке первого раунда после тотального доминирования Нургожая. 27-летний боец забил своего оппонента и заставил рефери вмешаться в происходящее.

Свой предыдущий бой Дияр провел в августе 2022 года на турнире. Тогда он защитил свой чемпионский пояс в лиге. Теперь у казахстанца семь финишей в девяти победных поединках.

Что касается 33-летнего Сорди, ранее выступавшего в лигах PFL и Bellator, то он потерпел пятое поражение в шести последних боях. В прошлом году он проиграл нокаутом другому казахстанцу Асылжану Бакытжанулы.

Ранее тренер бойца Диас Кабдуов рассказал, что Нургожай получил контракт от американской лиги Fury FC. Теперь боец ждет рабочую визу. Ориентировочно полутяжеловес может выступить в американском промоушене уже этим летом.