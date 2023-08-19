Жумагулов определился с новой лигой. Он уже ждет боя

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов (14-9) изъявил желание как можно скорее вернуться в клетку. Вероятно, он рассчитывает выступить под эгидой казахстанской лиги NAIZA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем Instagram-аккаунте 34-летний файтер выложил совместную фотографию с азербайджанским бойцом Нариманом Аббасовым. Пост он сопроводил следующими словами:

Добро пожаловать в Казахстан! Два бывших чемпиона Fight Nights. Нариман Аббасов ждет боя так же, как и я. Что там, Нурбек Карабала?!

Отметим, что Карабала является президентом казахстанской лиги NAIZA. Ранее он уже заявлял , что не прочь устроить бой Жумагулову.

Последний бой Жалгас провел в июне этого года. На турнире UFC в США он раздельным решением судей уступил дебютанту промоушена Джошуа Вану (8-1). Это был последний бой казахстанца по контракту с UFC, а в середине июля он был исключен из списка бойцов американской лиги.