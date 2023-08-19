Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

Жумагулов определился с новой лигой. Он уже ждет боя

Жумагулов определился с новой лигой. Он уже ждет боя
©UFC

Бывший боец UFC Жалгас Жумагулов (14-9) изъявил желание как можно скорее вернуться в клетку. Вероятно, он рассчитывает выступить под эгидой казахстанской лиги NAIZA, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем Instagram-аккаунте 34-летний файтер выложил совместную фотографию с азербайджанским бойцом Нариманом Аббасовым. Пост он сопроводил следующими словами:

Добро пожаловать в Казахстан! Два бывших чемпиона Fight Nights. Нариман Аббасов ждет боя так же, как и я. Что там, Нурбек Карабала?!

 

Отметим, что Карабала является президентом казахстанской лиги NAIZA. Ранее он уже заявлял, что не прочь устроить бой Жумагулову.

Последний бой Жалгас провел в июне этого года. На турнире UFC в США он раздельным решением судей уступил дебютанту промоушена Джошуа Вану (8-1). Это был последний бой казахстанца по контракту с UFC, а в середине июля он был исключен из списка бойцов американской лиги.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
MMA UFC NAIZA Казахстан Жумагулов Жалгас Актобе

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus