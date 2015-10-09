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Жалгас Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры

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Жалгас Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры ©instagram.com/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов в интервью YouTube-каналу Cuba Boxing Club поделился мыслями о возможном завершении профессиональной карьеры в ММА, передают Vesti.kz.

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Казахстанский боец Жалгас Жумагулов в интервью YouTube-каналу Cuba Boxing Club поделился мыслями о возможном завершении профессиональной карьеры в ММА, передают Vesti.kz.

По его словам, если не удастся заключить новый контракт с UFC, скорее всего, он закончит карьеру. При этом прощальный бой Жумагулов хотел бы провести в Актобе. Но в целом не сожалеет о своем пути в спорте.


Жумагулов провел в UFC семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Его общий рекорд в ММА составляет 17 побед и девять поражений. Американский промоушен он покинул в 2023 году.

Жалгас также был чемпионом Fight Nights Global, владел поясом лиги в наилегчайшем весе в 2018-2019 годах.

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Жумагулов Жалгас MMA Казахстан Актобе UFC

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