Жалгас Жумагулов сделал заявление о завершении карьеры

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов в интервью YouTube-каналу Cuba Boxing Club поделился мыслями о возможном завершении профессиональной карьеры в ММА, передают Vesti.kz.
По его словам, если не удастся заключить новый контракт с UFC, скорее всего, он закончит карьеру. При этом прощальный бой Жумагулов хотел бы провести в Актобе. Но в целом не сожалеет о своем пути в спорте.
Жумагулов провел в UFC семь поединков, в которых одержал одну победу и потерпел шесть поражений. Его общий рекорд в ММА составляет 17 побед и девять поражений. Американский промоушен он покинул в 2023 году.
Жалгас также был чемпионом Fight Nights Global, владел поясом лиги в наилегчайшем весе в 2018-2019 годах.
Чемпионат Испании 2024/25 • Испания, Барселона • Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 19:15 • не начат
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Жирона
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