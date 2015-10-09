Жалгас Жумагулов дал честный ответ о своей карьере

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов объяснил, почему решил принять участие в турнире IBA Nomad, который пройдет в Казахстане, сообщают Vesti.kz со ссылкой на YouTube-канал Namys Fighting. По словам спортсмена, главным фактором стало желание выступить перед домашней публикой и внести вклад в развитие местных турниров.

Также Жумагулов откровенно отметил, что находится на финальном этапе своей профессиональной карьеры, и в ближайшем будущем может завершить выступления в ММА.

— Я все свои бои провожу за границей, поэтому согласился подраться дома — на своей арене. В любом случае моя карьера уже на закате. И основное: мой младший сын был со мной на боях, а я старшему обещал — я тот человек, который держит слово.

— Ты первый раз сказал, что твоя карьера на закате, потому что каждый раз ты говорил, что казахи поздно расцветают: условно 35 лет было для тебя началом пика карьеры.

— Конечно, я чувствую, что могу "запрыгнуть", но был на конференции (пресс-конференции) и увидел, что все — сейчас мир другой, и я не хочу переключаться и вести себя так, как они ведут. Из-за этого, в основном наверное, хочу остановиться, так как мне, честно, было некомфортно.

На минувших выходных Жалгас выиграл нокаутом у бойца из Кыргызстана Кайрата Нурбай уулу. Поединок прошел в рамках турнира IBA Nomad 14 в Алматы.

Напомним, 6 июня в Братиславе (Словакия) Жумагулов сойдется с действующим чемпионом лиги Oktagon MMA в легчайшем весе — бразильцем Игором Северино (10-1). На кону поединка будет стоять титул дивизиона.

Для казахстанца этот бой станет шансом завоевать второй пояс в организации — ранее он стал чемпионом Oktagon в наилегчайшем весе.

