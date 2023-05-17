Испугался? Боец из Китая испортил планы претендующего на UFC казахстанца

В субботу, 20 мая, на турнире по смешанным единоборствам (ММА) UAE Warriors 42 в Абу-Даби (ОАЭ) должен выступить казахстанский боец наилегчайшего веса Санжар Адилов (11-1-1). За несколько суток до проведения ивента соперник претендента на попадание в UFC слетел с боя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для перспективного файтера это должен быть первый опыт выступлений в известной лиге из ОАЭ. Ранее он бился под эгидой NAIZA, M-1, Eagle FC, Alash Pride FC и других промоушенов. Планировалось, что дебютный бой в организации Адилов проведет с Ни Геданом (19-5) из Китая, который тоже еще не бился в UAE Warriors.

Накануне у бойцов из карда 42-го турнира лиги был медиа-день. Спортсмены были на фотосессиях, раздавали интервью, а некоторые даже приняли участие в пресс-конференции. Настрой у Санжара тоже был максимальный, и он активно показывал все в своих соцсетях. Но вечером 16 мая Адилов сообщил плохую новость:

Теперь у лиги есть всего два дня до церемонии взвешивания, чтобы найти казахстанцу другого соперника. Для него этот бой крайне важен, так как он дебютный в лиге. Кроме того, поединки промоушена UAE Warriors транслируются на популярной платформе UFC Fight Pass - подписку на нее покупают миллионы пользователей, и в первую очередь ради просмотра турниров UFC.

Если нового оппонента Санжару не найдут, то он рискует пропустить турнир, к которому так долго готовился. С учетом того, что в прошлом году он, добравшись до статуса претендента в лиге Eagle FC, увидел перед собой картину умирающего промоушена после ухода Хабиба Нурмагомедова из спорта, эта неудача может стать очередным фактором дичайшего невезения для него.

Адилов идет на серии из семи побед, а за всю карьеру он проиграл всего раз - решением грузину Важе Циптаури пять лет назад. На счету казахстанца семь досрочных побед - два нокаута и пять сабмишенов. За последние пять месяцев он провел два поединка, финишировав соперников из Кыргызстана на турнирах Alash Pride FC.

Остается надеяться, что матчмейкеры UAE Warriors смогут в сжатые сроки найти соперника, который осмелится выйти в клетку против Санжара на коротком уведомлении. Возможно, ради такого риска бойцы будут запрашивать у лиги улучшенные условия, ведь выйти против голодного проспекта в такой ситуации, практически без подготовки, решится далеко не каждый.

Напомним, что в рамках турнира UAE Warriors 42 выступит еще один казахстанец.

Фото: Instagram.com/sanzhar_adilov1, Eagle FC©️