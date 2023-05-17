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Огненная неделя для фанатов ММА: супертурнир в Алматы, бои казахов в ОАЭ и главном карде UFC

Огненная неделя для фанатов ММА: супертурнир в Алматы, бои казахов в ОАЭ и главном карде UFC
©HFC MMA

На этой неделе фанатов смешанных единоборств (ММА) из Казахстана ждет много интересных поединков. Корреспондент Vesti.kz выделил самое основное из числа того, что нельзя пропустить. Здесь поговорим как о UFC, так и о турнирах в Казахстане и ОАЭ.

В пятницу, 19 мая, в Алматы состоится первый стадионный турнир лиги Hardcore Fighting Championsip (HFC). Его примет Almaty Arena, а в списке хедлайнеров будут действительно громкие имена. В главном поединке вечера выступит легковес Муратбек Касымбай (11-4), также в мейнкарде нельзя будет пропустить противостояние с участием Куата "Наймана" Хамитова (23-8-1). 

На YouTube-канале промоушена уже вышла большая пресс-конференция, где был и трешток, и угрозы, и разговоры о Казахстане, и даже потасовки.

В прелимах выступят еще трое казахстанцев: непобежденный Азамат Бакытов (5-0), опытный экс-чемпион лиги NAIZA Жуман Жумабеков (12-6), а также известный представитель кулачных боев и Поп-ММА Багдат Дюсембаев (0-2). 

Соперником 27-летнего Касымбая, не выступавшего более полутора лет, будет азербайджанец Аловсет Мамиев (1-0), на счету которого несколько громких боев в Поп-ММА. 

А 35-летний Хамитов проверит на прочность россиянина Залимхана Юсупова (19-13). Для "Наймана" это будет второй бой этой весной - в марте он уже удосрочил соперника на турнире лиги Mergen FC.

30-летний финишер Бакытов встретится с бойцом, за плечами которого уже четыре выступления в лиге HFC, россиянином Максимом Соколовым (2-2). Азамат не бился по правилам ММА с июня 2021 года. 

Соперником 33-летнего Жумабекова будет известный в России 24-летний таджикский файтер Азизхан Чоршанбиев (8-1). 

Приобрести билеты на этот турнир можно по этой ссылке. Цены варьируются от трех до 70 тысяч тенге. Что касается прямой трансляции ивента, то она будет доступна в официальной группе промоушена в соцсети VK.

Турнир начнется в пятницу, 19 мая, в 19:00 по времени Астаны. 

В субботу, 20 мая, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир UAE Warriors 42. В рамках этого события подерутся двое казахстанцев - легковес Рустем Кудайбергенов (6-2) и представитель наилегчайшего дивизиона Санжар Адилов (11-1-1). 

29-летний Кудайбергенов два месяца назад ударно дебютировал в этом промоушене, нокаутировав соперника уже на восьмой секунде! Теперь его ждет противостояние с непобежденным бойцом из Таджикистана Абдулло Ходжаевым (3-0).

Многообещающий проспект Адилов уже давно стремится попасть в UFC. Казалось, что в прошлом году он к этому приблизился, ведь стал главным претендентом в промоушене Eagle FC. Но, к несчастью для всех казахстанских фанатов, лига была чуть ли не заброшена после окончательного ухода из спорта ее владельца Хабиба Нурмагомедова. Почти все топовые бойцы ушли в другие организации, а турниров не было очень давно.

Но возможность проявить себя на UAE Warriors - это тоже шанс попасть в UFC. Соперником Санжара будет 25-летний Ни Гедан (19-5) из Китая. Это серьезный оппонент с 13 досрочными победами. Самое главное здесь - это возможность проявить себя перед большим числом зрителей. Турниры UAE Warriors регулярно транслируются на платформе UFC Fight Pass, подписку которой покупают миллионы пользователей, чтобы смотреть ивенты UFC. 

Турнир начнется в 20:00 по времени Астаны. Кудайбергенов будет драться шестым по счету, а Адилов - девятым. Ориентировочное время поединков - в промежутке между 21:30 и 23:30 по столице.

В ночь на воскресенье, 21 мая, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 223. В главном карде ивента себя проявит казахский файтер из Китая Кайсар Махсат (9-2). 

Соперником 23-летнего файтера, у которого 1-1 в UFC, будет 31-летний россиянин Вячеслав Борщев (6-3, 1-2 - в UFC), идущий на серии из двух поражений. Их противостояние будет вторым с начала главного карда, и начнется ориентировочно в 05:30 по времени Астаны.

В декабре прошлого года Махсат проиграл единогласным решением Рафе Гарсии, и теперь он постарается вновь вернуться на победную тропу, нанеся Борщеву третье поражение подряд. Оно, кстати говоря, может стать для россиянина роковым в UFC.

В прямом эфире этот бой можно будет посмотреть на телеканалах Setanta Sports 2, "Матч ТВ" и "Матч! Боец", а также на платформе UFC Fight Pass, как и упомянутый выше турнир UAE Warriors. 

Не пропустите эти события в прямом эфире! Предстоящий уикэнд обещает стать одним из самых огненных в казахстанском ММА.

Фото: кадры из трансляции пресс-конференции HFC©️

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Метки:
MMA UFC Адилов Санжар Кайсар Махсат Хамитов Куат Казахстан Касымбай Муратбек Алматы США Лас-Вегас ОАЭ NAIZA Eagle FC Нурмагомедов Хабиб

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