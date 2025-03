Грозит тюрьма? Стало известно решение прокуратуры Ирландии по Макгрегору

Генеральная прокуратура Ирландии приняла решение не выдвигать обвинения против экс-звезды UFC Конора Макгрегора, которого подозревали в разжигании ненависти на фоне массовых беспорядков в Дублине, сообщают Vesti.kz.

Ранее в СМИ сообщалось, что ирландскому бойцу грозило до семи лет лишения свободы за его жесткие высказывания, которые, по мнению властей, могли спровоцировать всплеск насилия во время антимигрантских протестов в ноябре 2023 года. Однако после рассмотрения дела прокуратура постановила закрыть его без дальнейших последствий для спортсмена.

Макгрегор не оставил этот инцидент без внимания и высказался в соцсетях, заявив, что ирландское правительство предает своих граждан с самого момента своего существования. По его мнению, реальная власть давно уже не принадлежит народу.

They will have to kill me to stop me.



The foundation of bunreacht na hEireann was done on the blood of Harry Boland, Arthur Griffith and Michael Collins!



Without the murder of these 3 men in betrayal, we would not be in this situation, with the power fully removed from the… pic.twitter.com/WSJ9hxZFtr