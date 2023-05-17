"Готовился в ночных клубах". Как Куат Хамитов отжег на пресс-конференции перед боем с "королем сабмишенов"

До возвращения известного казахстанского бойца ММА Куата Хамитова (23-8-1) в клетку осталось два дня. Уже в пятницу, 19 мая, он подерется на историческом турнире российской организации Hardcore Fighting Championship (HFC MMA) в Алматы. Корреспондент Vesti.kz - о том, как "Найман" покорил поклонников на пресс-конференции турнира, а также о дерзком поведении его соперника.

35-летний ветеран смешанных единоборств проведет поединок с 39-летним Залимханом Юсуповым (19-13), базовым борцом вольного стиля и участником Олимпиады-2012, называющим себя "королем сабмишенов". Их противостояние пройдет в главном карде и будет третьим по значимости на турнире. А сам ивент станет первым стадионным в истории лиги HFC MMA.

Недавно на YouTube-канале промоушена была выложена пресс-конференция с главными лицами турнира, которая длилась почти два часа. Там было много интересного, и казахстанец проявил себя здорово, получив много откликов от подписчиков в комментариях.

Что сказал Куат? Готовился к бою в ночных клубах, а на его бой приедут племянники двух президентов

"Я могу рассказать, как у меня подготовка прошла. Короче, просыпался утром, делал пробежку, вечером делал борьбу или спарринги, после спал два часа, а где-то в 11 часов ночи шел в клуб. Вы не подумайте, что я клубные тусовки люблю. Как мы все знаем, мы на бой выйдем где-то в 10-11 ночи, поэтому мне пришлось находиться в барах, клубах, отрабатывать движения, привыкать к толпе, шуму, музыку слушать. Конечно, каждые выходные разные спарринг-партнеры были, но я отрабатывал грэпплинг и защиту от удушающего приема. Четырехразовые тренировки у меня были.

Я хочу подчеркнуть, Залимхан только что сказал, что каждый отдыхает по-своему. Просто это была моя подготовка. Из-за того, что у меня серьезный соперник, я вынужден был проводить четырехразовые тренировки. Это были ночные тренировки и утренние отработки, плюс кардио", - сказал Хамитов об уникальном тренировочном расписании перед поединком с Юсуповым.

В целом у Куата хорошее отношение к своему сопернику, потому что они друг друга неплохо знают.

"Залимхана поддерживают, мы с ним вместе жили в отеле, три месяца спарринговали по три раза в неделю. Так что он хороший парень, он мне не чужой. Не знаю, было ли такое, но я хочу для публики сказать, что именно ради нашего боя едут племянники президента Узбекистана, племянники первого президента Казахстана, поэтому вся элита будет именно на нашем бою. За кого они будут болеть? Я думаю, за хороший бой. Самое главное, чтобы зрители были довольны, а пусть победит дружба.

Каждый раз я в своем городе встречаю людей, которые далеки от спорта, которые ММА практически не смотрят. Меня удивляло, когда эти люди были в курсе и хотели попасть на этот турнир. И каждый раз Залимхана как-то обзывали. Я всегда говорил: "Пацаны, этот парень сильный, при мне, пожалуйста, не говорите плохо о нем, потому что я с ним три месяца жил, спарринговался".

То, что он хорошо готовился - это уважение ко мне, он видит во мне серьезного соперника. Почему я его от всех фанатов защищаю? Я всегда говорю: "У парня больше 30 боев, вы попробуйте сделать хотя бы 15 боев в клетке, потом мы на вас посмотрим". Тем более у него пять боев и пять побед в Fight Nights, поэтому это серьезный соперник. Никакой недооценки нет, я пахал, я даже три месяца проводил подготовку в Таиланде. Выиграл бой, и обычно я месяц отдыхаю после боя, но я взял всего десять дней отдыха, и продолжил готовиться, хотя я мог просто выйти без подготовки, если бы слушал толпу. Поэтому ни с его стороны, ни с моей стороны нет никакой недооценки. Я думаю, ваш главный бой вечера готов в Алматы", - заявил "Найман".

Тепло известный файтер высказался и в адрес казахстанских фанатов, которых призвал заполнитьв пятницу.

"Я рад, что принимаю участие в историческом турнире, потому что в первый раз стадион, Алматы. До этого, на турнире Fight Nights, мы побили рекорд, я тогда был в главном бою вечера. 13 тысяч, полный зал. Я помню даже, что Камила Гаджиева (президента промоушена - Прим. редактора) полчаса охрана не впускала из-за того, что он бейджик забыл. Но когда уже его запустили туда, он оценил дисциплину. Поэтому у нас любят ММА, у нас за своих болеют, и я рад быть частью истории большого турнира. Считаю, что все пройдет на уровне. Я до этого в интервью сказал, что мы не должны подвести организацию, что наши казахстанские болельщики должны нас поддержать и заполнить арену до отказа. Уважаемые казахстанцы! Всех вас ждем 19 мая на Almaty Arena! Покажем, кто такие казахи! Алға, Қазақстан!", - заключил боец.

Что касается Залимхана, то соперник Куата выразил надежду, что казахстанец подойдет к этому бою в лучшей форме, а также рассказал, что у него самого есть много фанатов из Казахстана, которые желают ему удачи. В конце пресс-конференции кто-то из зала, взяв микрофон, спросил у Юсупова - какое сейчас время. Залимхан встал на стол, надел очки, и прокричал: "Время Залимхана Юсупова, черт возьми!".

Во время стердауна (битвы взглядов) оба проявили свой агрессивный настрой. Может быть, отчасти он был наигранный, но это, как никак, шоу. В одном из эпизодов Юсупов набросился на казахстанца и сумел по-борцовски перевести его вниз. Бойцов сразу же оттащили друг от друга, а Куат, сняв пиджак, продемонстрировал фразу на своей футболке, которая гласила: "Залик, не души".

В комментариях под видео пресс-конференции Хамитова многие похвалили:

"Куата очень приятно слушать, очень положительные эмоции оставил после себя! Красавчик!".

"Угорел с казаха. Ходил по клубам, как живет, как дышит, отработку движения! Красавчик".

"Мне очень зашло, как Куат общается. Что на прошлой конференции, что тут. На юморе, молниеносные ответы, без лишнего".

"Я из Дагестана, но в этом бою буду болеть за Куата. Куат Хамитов настоящий человек с большой буквы и боец ММА топ-уровня. Залику желаю выйти из этого боя без травм".

"Рад, что Куат Хамитов тоже залетел в Хардкор".

Напомним, что на турнире HFC MMA в Алматы выступят пять казахстанцев. Подробнее вы можете прочитать в нашем материале.

Фото: HFC MMA©️

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