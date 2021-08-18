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Главный бой турнира по ММА в Алматы завершился досрочным поражением казахстанца от узбекского файтера

Главный бой турнира по ММА в Алматы завершился досрочным поражением казахстанца от узбекского файтера
Фото: instagram.com/alash_pridefc/
Новости спорта Единоборства Смешанные

Известный казахстанский боец полусреднего веса Серик Тлекеев (10-3) потерпел поражение от представителя Узбекистана Бобура Курбанова (9-3) в главном поединке турнира по смешанным единоборствам Аlash Pride Grand Prix 67 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этот вечер фортуна оказалась на стороне узбекского файтера, тогда как Тлекеев получил серьезное рассечение и не смог выйти на третий раунд:

Ранее в рамках данного турнира казахстанка Замзагуль "Бопай" Файзолланова (7-1) одержала победу над дебютанткой из Узбекистана Хожинисо Комолдиновой (0-1).

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Метки:
MMA Алматы

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