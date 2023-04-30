Фото не для слабонервных. Лицо казахстанца после боя с непобежденным чемпионом

Бойцовская лига OCTAGON в соцсетях выложила фото лица казахстанского файтера Адиля Боранбаева (21-10-1) после поражения в главном бою вечера на 44-м номерном турнире. Опытный полусредневес проиграл действующему чемпиону из Бахрейна Магомеду Магомедову (12-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бой между Боранбаевым и Магомедовым был рассчитан на пять раундов, но был остановлен уже в третьем из-за того, что у казахстанца полностью закрылся левый глаз. В итоге Магомедов сохранил титул чемпиона и одержал очередную победу.
Отметим, что Боранбаев является единственным казахстанцем, который дрался с Шавкатом Рахмоновым в официальном профессиональном поединке.
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