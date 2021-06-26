Дамир Исмагулов обратился к потерявшему титул чемпиона "казахстанскому МакГрегору"

Казахский боец UFC из России Дамир Исмагулов поддержал Фаниля "Ногая" Рафикова (19-5), утратившего пояс чемпиона в легком весе лиги NFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В главном поединке турнира NFC 31 он уступил другому казахстанскому файтеру Ильдару Кудайбергенову (4-0). Бой продлился все пять раундов. Единогласным решением судей победу одержал Кудайбергенов - 49-46.
"Хороший бой, трудности всегда закаляют, выше голову, Фаниль", - написал Исмагулов в Instagram.
Напомним, что Фаниля называют "казахстанским МакГрегором" за умелое использование трештока во время раскрутки боев.
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