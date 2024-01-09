Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Единоборства MMA
Комментарии

"Чтобы не было слухов и сплетен". Емельяненко высказался об алкогольной зависимости

"Чтобы не было слухов и сплетен". Емельяненко высказался об алкогольной зависимости
©vk.com/alexemelyanenko

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал слухи о своем выздоровлении, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно о том, что Емельяненко, находящийся в Саудовской Аравии принял ислам. Тренер Расул Магомедалиев рассказал, что принятие веры помогло Емельяненко избавиться от алкогольной зависимости.

"На просторах интернета начали появляться интервью, которые касаются меня. Будто какие‑то люди занимались моим выздоровлением. Они начинают давать интервью, рассказывая, что все на них держится. Я вам так скажу: эти люди никакого отношения к моему выздоровлению не имеют. Они приходили в реабилитационный центр... Сначала заходил сотовый телефон, а потом они. Записывали ролики и выкладывали у себя в соцсетях.

Сейчас я нахожусь в Саудовской Аравии. Спрашивайте у меня – первоисточника. Чтобы не было слухов и сплетен. Кто‑то даст за меня интервью... так и рождаются слухи. Не обращайте внимания на глупых людей, которые говорят за меня неправду", – заявил боец MMA на своей странице в ВК.

Ранее Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальной сети видео из поездки в Медину (Саудовская Аравия), где посетил мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда.

Также в соцсетях появилось видео, где Емельяненко выбирает себе арабское имя Абубакар.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Емельяненко Александр MMA

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus