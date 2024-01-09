"Чтобы не было слухов и сплетен". Емельяненко высказался об алкогольной зависимости

Российский боец MMA Александр Емельяненко прокомментировал слухи о своем выздоровлении, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно о том, что Емельяненко, находящийся в Саудовской Аравии принял ислам. Тренер Расул Магомедалиев рассказал, что принятие веры помогло Емельяненко избавиться от алкогольной зависимости.

"На просторах интернета начали появляться интервью, которые касаются меня. Будто какие‑то люди занимались моим выздоровлением. Они начинают давать интервью, рассказывая, что все на них держится. Я вам так скажу: эти люди никакого отношения к моему выздоровлению не имеют. Они приходили в реабилитационный центр... Сначала заходил сотовый телефон, а потом они. Записывали ролики и выкладывали у себя в соцсетях. Сейчас я нахожусь в Саудовской Аравии. Спрашивайте у меня – первоисточника. Чтобы не было слухов и сплетен. Кто‑то даст за меня интервью... так и рождаются слухи. Не обращайте внимания на глупых людей, которые говорят за меня неправду", – заявил боец MMA на своей странице в ВК.

Ранее Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальной сети видео из поездки в Медину (Саудовская Аравия), где посетил мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда.

Также в соцсетях появилось видео, где Емельяненко выбирает себе арабское имя Абубакар.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.