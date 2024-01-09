Александр Емельяненко принял ислам: даже выбрал имя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял ислам. Об этом Sport24 сообщил тренер Расул Магомедалиев.

Тренер рассказал, что принятие веры помогло Емельяненко избавиться от алкогольной зависимости.

"Я очень рад за Александра, за этого великого бойца. Не из-за того, что он принял ислам. Это понятно, что он ислам принял, приятное ощущение. Я счастлив, что у этого человека все хорошо, и он отошел от алкоголя. Я не сомневаюсь, что он принял ислам. Так не бывает, чтобы он в Медину на хадж поехал, не принимая ислам. Туда сто процентов все мусульмане ездят. Там по-другому не может быть", – добавил Магомедалиев.

Ранее Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальной сети видео из поездки в Медину (Саудовская Аравия), где посетил мечеть Аль-Масджид ан-Набави, являющуюся местом погребения пророка Мухаммеда.

Также в соцсетях появилось видео, где Емельяненко выбирает себе арабское имя Абубакар.

"По поводу имени Абубакар не знаю. Когда он ислам принял, ему предложили имя: можно оставить какое есть, а можно поменять. Выбор на человеке. Видимо, когда ему предложили, он и выбрал имя Абубакар", - сказал тренер.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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