Чемпион из Казахстана дебютирует в новой лиге: он уехал покорять Европу и получил громкий бой

Уже на этой неделе, 31 января, в Штутгарте (Германия) состоится бойцовский турнир OKTAGON 83. В рамках этого ивента в европейской организации дебютирует казахстанский файтер Дастан Амангельды (9-1). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем поединке.

28-летний Амангельды впервые в карьере подерётся за пределами стран Центральной Азии (был один бой в Кыргызстане) и впервые выступит в зарубежной организации. Все десять своих предыдущих боёв представитель Актобе провёл в лиге NAIZA, где был доминирующим чемпионом.

Серия побед и пример старшего товарища

Амангельды подходит к дебюту в чешском промоушене с хорошей серией из четырёх побед, добытых с октября 2023 года. В декабре того же года он стал чемпионом NAIZA в легчайшем весе, техническим нокаутом в третьем раунде остановив южнокорейца Су Ёнг Ю, который спустя пару лет попадёт в UFC и выйдет на серию из трёх побед (в марте у него назначен очередной поединок в лучшей лиге мира).

В ноябре 2024-го провёл первую защиту пояса, где с трудом одолел россиянина Вячеслав Свищёва. Судьи отдали победу казахстанцам только раздельным решением. А в июне 2025-го он провёл вторую защиту, задушив узбекистанца Хусанбоя Исоходжаева. По сей день единственное поражение Амангельды в профи - это проигрыш решением Султану Жолдошбеку в феврале 2023 года на ивенте NAIZA.

Амангельды неспроста попал в лигу OKTAGON. Руку этому приложил действующий чемпион организации и старший товарищ Дастана по актюбинскому залу Жалгас Жумагулов (19-9).

Получается, Жумагулов не просто стал первооткрывателем среди казахстанцев в лиге OKTAGON, но и мгновенно прорубил туда путь другим соотечественникам. Первый из них - именно Амангельды, зарекомендовавший себя с лучшей стороны в Казахстане.

В Штутгарт Дастан полетит как раз с Жумагуловым и тренером зала "Еркін Күш" Айбеком Шокпутовым

Соперник приезжал в Казахстан и дрался с другом Дастана

В своём дебюте Амангельды встретится с 31-летним бразильцем Вандерлеем Левандовски (18-11). С февраля прошлого года этот спортсмен выступает в лиге OKTAGON, и пока чередует победы и поражения (1-2). Он уступал техническим нокаутом соперникам чеченского происхождения Лом-Али Эскиеву и Мохаммеду Мачаеву, а между этими поединками за 19 секунд нокаутировал чеха Якуба Донала.

Хоть Левандовски и проиграл четыре из пяти последних боёв, у него солидный чемпионский опыт в пяти организациях. В разное время он считался лучшим в бразильских лигах SFT, BFT и Thunder Fight, а также в российской MMA Series и казахстанской Alash Pride FC. Правда, ни один из завоёванных титулов он не защитил - либо больше там не дрался, либо сразу проигрывал.

В 2023-2024 годах Левандовски провёл четыре поединка подряд против казахстанцев, и это за восемь месяцев! Сначала он нокаутом проигрална ивенте российского, затем сабмишеном победил Жумана Жумабекова на турнирах Alash Pride FC и NAIZA соответственно.

А после подрался за пояс чемпиона NAIZA в полулёгком весе против чемпиона из Казахстана Нурбека Кабдрахманова. Бойцу из Актобе хватило четырёх с лишним минут, чтобы брутально финишировать Вандерлея.

К слову, Кабдрахманов - ещё один близкий товарищ Амангельды и Жумагулова. Поэтому Левандовски вновь встретится с соперников из этого зала и уже в пятый раз подерётся против казахстанцев.

Чемпиона в дивизионе нет, а дебют будет в прелимах

Всего на 83-м турнире лиги OKTAGON пройдут 11 поединков. Амангельды и Левандовски выйдут в клетку третьими с начала ивента, они дерутся в предварительном карде. Ориентировочное время начала боя - 23:00 по казахстанскому времени, а сам ивент стартует в 22:00.

Также отметим, что в настоящее время чемпиона в легчайшем дивизионе организации нет. И было бы хорошо, если уверенное выступление в дебюте позволит Дастану сразу ворваться в рейтинг своего веса.

Добавим, что казахстанский чемпион OKTAGON Жумагулов выступает в наилегчайшей категории. С ноября 2024 года он провёл три поединка, одержав в них три победы. Уже в своём втором бою он получил титульный шанс, а в третьем защитил это звание.

Добавим, что недавно Амангельды вылетел из рейтинга топ-15 казахстанских бойцов. Возможно, что успешный дебют в Европе поможет ему вернуть позиции.

