Арман Оспанов сделал заявление после жесткого поражения в американской лиге

31-летний казахстанский боец ММА Арман Оспанов (11-4) прокомментировал поражение в дебютном поединке в лиге Professional Fighters League (PFL). Его обидчиком выступил экс-боец UFC Крис Уэйд (19-6) из США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Урок жизни в том, что милосердие есть во всем! Не важно, что хочет человек, все будет по воле Всевышнего", - написал он в Instagram.

Напомним, что бой, открывавший турнир PFL 4 в Атлантик-Сити (Нью-Джерси, США), завершился победой 33-летнего американца нокаутом во втором раунде.

Для Уэйда эта победа стала второй подряд. Оспанов же до этого не выступал больше года и потерпел четвертое поражение в карьере.

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