Арман Оспанов отправляется в США

Казахстанский боец смешанного стиля Арман Оспанов (11-4) вылетает в США на подготовку. Об этом сообщает российский ММА-журналист и инсайдер Игорь Лазорин.

При этом он отмечает, что пока конкретных планов по следующему бою нет.

Напомним, в июне опытный полулегковес Оспанов попробовал свои силы за океаном. Однако дебют в известной лиге PFL у него не задался, казахстанец проиграл жестким нокаутом во второй пятиминутке экс-бойцу UFC Крису Уэйду (20-7).

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