Казахстанский ММА-боец Резников объяснил, почему бросил вызов обидчику Емельяненко

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
объяснил свое желание встретиться с Магомедом Исмаиловым
из России. Бой может пройти в полусреднем весе.
В минувшие выходные в со-главном бою турнира АСА 111 Резников раздельным решением судей выиграл
у второго номера рейтинга организации в легком весе Юсуфа Раисова из России, а потом вызвал
на поединок Исмаилова, который выступает на два дивизиона тяжелее.
- Артем, почему сделали такой вызов?
- Потому что Магомед когда-то предлагал Эдуарду Вартаняну
бой в весе до 77 килограммов. Для меня это была бы хорошая возможность. И веса скидывать немного. Плюс и Магомед бы убрал несколько килограмм мышц.
- К прошедшему бою много нужно было сгонять? В 77-ми, наверное, комфортнее будет, чем в 70.
- С 84-х скидываю. В 77 будет прям легкая сгонка.
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Добавим, что Резников не смог уложиться
в лимит легкого веса и должен отдать
часть гонорары сопернику. Для 28-летнего казахстанца, который занимает шестое место в рейтинге АСА, победа над Раисовым стала 22-й при шести поражениях. 24-летний россиянин проиграл во второй раз при 16 выигрышах.
Что касается Исмаилова, то он ответил
на вызов казахстанца, а широкую известность получил после неожиданной победы
над соотечественником Александром Емельяненко
. В рейтинге среднего веса АСА Исмаилов возглавляет список претендентов на чемпионский титул.
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