Стал известен гонорар казахстанского бойца за победу на турнире ACA 111

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Резников
рассказал YouTube-каналу "Разрешите вас перебить"
, сколько заработал за бой против россиянина Юсуфа Раисова
на турнире ACA 111 в Москве.
По словам Резникова, он заработал восемь тысяч долларов: четыре - за выход и четыре - за победу. При этом 20 процентов гонорара Артем отдаст сопернику, так как накануне провалил
сгонку веса.
Казахстанец победил
судейским решением.
После этого события Резников вызвал
на бой россиянина Магомеда Исмаилова, который не остался в стороне и по-своему ответил
на этот вызов.
Отметим, что на турнире ACA 111 выступили еще три казахстанских бойца. Так, свои бои выиграли Георгий Кичигин
и Нурберген Шарипов
(оба решением судей), а вот Асылжан Бакытжанулы
проиграл нокаутом.
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