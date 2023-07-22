Звезда NBA Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на исторический гол Месси

Четырехкратный чемпион NBA и MVP сезона, а также лучший снайпер в истории турнира Леброн Джеймс поздравил аргентинского форварда Лионеля Месси с успешным дебютом за "Интер Майями" из США, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра против "Крус Асуль" в рамках турнира Кубка лиг Северной и Центральной Америки завершилась волевой победой "Интера" со счетом 2:1. Решающий гол на последних секундах ударом со штрафного забил, вышедший на замену Месси.

Вышел на замену и принес победу в первом матче в США. Видео фантастического гола Месси на последних секундах

Леброн посетил матч и восхитился голом аргентинца в своих социальных сетях.

"Лионель отметился победным мячом в дебютном поединке МЛС. Безусловно, это очередное доказательство его величия", - заявил Джеймс.

LeBron James 🤝 Lionel Messi



pic.twitter.com/OeiqolQSEG — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) July 22, 2023

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