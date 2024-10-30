"Золотой мяч"-2024: известна реакция игроков "Барселоны" на победу Родри и поражение Винисиуса

Стало известно, как футболисты каталонской "Барселоны" отреагировали на итоги церемонии вручения "Золотого мяча"-2024, которая недавно прошла в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

Фаворитом на награды долгое время считался форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, однако победителем голосования оказался полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

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По информации Sport.es, футболисты "Барселоны" с радостью восприняли такой результат.

Отмечается, что игроки каталонского клуба, присутствовавшие на церемонии (Дани Ольмо, Ламин Ямаль), еще до оглашения результатов голосования сообщили одноклубникам, что с большой долей вероятности награда достанется Родри.

После официального объявления многие игроки "Барселоны" поздравили полузащитника "Сити". Это вызвано не только фактом, что Родри является испанцем, но и тем, что награда не досталась игроку принципиального соперника - "Реала".

Также в "Барселоне" нашлись игроки, которые были счастливы из-за поражения Винисиуса. Эти футболисты считают, что бразильского нападающего "Реала" настигла карма.

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