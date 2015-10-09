Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Зидан уехал в Китай и оставил интригу вокруг "Реала"

Зинедин Зидан начал свой долгожданный тур по Китаю, впервые за семь лет. В Шанхае легенда мирового футбола принял участие в серии промо-мероприятий, приуроченных к грядущему чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

По информации источника, Зидан также посетил Шанхайский университет Цзяотун, где провёл мастер-класс для студентов и учеников школы Цибао, делясь опытом и футбольными секретами с молодыми спортсменами.

Зидан и китайская культура

Помимо футбола, Зидан активно знакомился с культурой страны. Он попробовал поиграть в цзяньцзы (игра в волан) вместе с местными жителями в Шанхае. Ранее, во время своего последнего визита, француза замечали за наблюдением игры в маджонг. В интервью Зидан отметил, что всегда хотел глубже познакомиться с традициями Китая и насладиться местной культурой.

Возвращение на тренерскую работу

Ранее сообщалось, что Зидан рассматривает возможность возвращения в мадридский "Реал" и готов временно отказаться от мечты возглавить сборную Франции, где он должен был стать преемником Дидье Дешама после ЧМ-2026. 

Зидан за свою тренерскую работу возглавлял только "Реал" в период 2016-2018 и 2019-2021 годов и добился значительных успехов с мадридским клубом.

