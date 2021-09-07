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Запросивший миллион евро за выступление в сборной Казахстана немецкий футболист нашел новый клуб

Запросивший миллион евро за выступление в сборной Казахстана немецкий футболист нашел новый клуб
©stvv.com
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Немецкий защитник Роберт Бауэр, который мог выступать за сборную Казахстана, перешел в бельгийский "Сент-Трюйден", сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что он призван помочь клубу усилить оборону благодаря своей универсальности, так как может играть опорного полузащитника, правого защитника и центрального защитника.

Напомним, что летом появилась информация о переходе Бауэра в сборную Казахстана, так как его родители являются выходцами из этой страны. Но накануне стало известно, что КФФ отказалась от этой идеи, так как сторона футболиста запросила миллион евро за смену гражданства. Бауэр же назвал это ложью. 

Последние два сезона защитник выступал в российской премьер-лиге, защищая цвета тульского "Арсенала", также мог перейти в московский "Спартак". 

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Метки:
Сборная РК по футболу Германия Бауэр Роберт

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