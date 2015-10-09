Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Вчера 19:27
 

Вратарь сборной Казахстана помог европейскому клубу установить абсолютный рекорд

  Комментарии (1)

Поделиться
Вратарь сборной Казахстана помог европейскому клубу установить абсолютный рекорд ©ФК "Сабах"

Азербайджанский "Сабах" установил новое достижение в премьер-лиге Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.

Поделиться
1

Азербайджанский "Сабах" установил новое достижение в премьер-лиге Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.

Клуба вратаря сборной Казахстана Стаса Покатилова в матче 28-го тура чемпионата Азербайджана против "Сумгайыта" сыграл в яркую результативную ничью - 3:3. Казахстанец принял участие в этом матче.

Этот результат стал для "сов" уже 15-й ничьей в сезоне, что является абсолютным рекордом в истории азербайджанского футбола.

Ранее максимальное количество ничейных матчей (14) принадлежало "Нефтчи" (2009/10), "Бакы" (2012/13) и "Зире" (2020/21). В прошлом туре "Сабах" лишь повторил это достижение, а теперь превзошел всех.

Кроме того, матч с "Сумгайытом" вошел в число самых результативных ничьих за всю историю чемпионата. В 17-й раз в рамках национального первенства команды разошлись миром, забив не менее шести голов.

Однако абсолютный рекорд по результативной ничьей по-прежнему держит встреча "Вилеш" - "Туран" (6:6).

Добавим, что для "Сабаха" это третья такая сверхрезультативная ничья в истории клуба, а для "Сумгайыта" - вторая.


Теперь в активе бакинцев 36 очков и пятое место в турнирной таблице. Что касается "Сумгаита", то команда идет судьмой с 29 баллами.

Отметим, что 32-летний Покатилов перебрался в "Сабах" в январе этого года. 

Чемпионат Испании 2024/25   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 00:00   •   закончен
Бетис
Бетис
(Севилья)
2:1
Севилья
Севилья
(Севилья)
Кто победит в основное время?
Бетис

59%

Ничья

18%

Севилья

23%

Проголосовало 22 человек
Азербайджан Покатилов Стас Казахстанцы за границей Футбол

Реклама

Живи спортом!