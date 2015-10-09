Вратарь сборной Казахстана помог европейскому клубу установить абсолютный рекорд

Азербайджанский "Сабах" установил новое достижение в премьер-лиге Азербайджана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Azerisport.com.

Клуба вратаря сборной Казахстана Стаса Покатилова в матче 28-го тура чемпионата Азербайджана против "Сумгайыта" сыграл в яркую результативную ничью - 3:3. Казахстанец принял участие в этом матче.

Этот результат стал для "сов" уже 15-й ничьей в сезоне, что является абсолютным рекордом в истории азербайджанского футбола.

Ранее максимальное количество ничейных матчей (14) принадлежало "Нефтчи" (2009/10), "Бакы" (2012/13) и "Зире" (2020/21). В прошлом туре "Сабах" лишь повторил это достижение, а теперь превзошел всех.

Кроме того, матч с "Сумгайытом" вошел в число самых результативных ничьих за всю историю чемпионата. В 17-й раз в рамках национального первенства команды разошлись миром, забив не менее шести голов.

Однако абсолютный рекорд по результативной ничьей по-прежнему держит встреча "Вилеш" - "Туран" (6:6).

Добавим, что для "Сабаха" это третья такая сверхрезультативная ничья в истории клуба, а для "Сумгайыта" - вторая.

Теперь в активе бакинцев 36 очков и пятое место в турнирной таблице. Что касается "Сумгаита", то команда идет судьмой с 29 баллами.

Отметим, что 32-летний Покатилов перебрался в "Сабах" в январе этого года.