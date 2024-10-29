Возвращение легендарного трио? Неймар "намекнул" на возможный переход в "Интер Майами"

Неймар, в очередной раз подогрел слухи о своей дальнейшей карьере, на этот раз речь идет о возможном переходе в "Интер Майами" и воссоединении со звездным аргентинцем Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

По данным Wall Street Journal, бразильская звезда приобрел роскошный участок на побережье Флориды за 26 миллионов долларов, планируя возвести на нем дом площадью 13 000 квадратных футов.

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Представитель Неймара отметил, что игрока привлекли "приватность и безопасность" закрытого участка, что идеально подходит его требованиям.

Этот шаг еще больше разжег разговоры о том, что Неймар может присоединиться в команде МЛС к Месси - бывшему товарищу по "Барселоне" и ПСЖ.

С момента своего перехода в "Интер Майами" аргентинец уже объединился с бывшими партнерами по "Барселоне" — Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

В свое время Неймар, Месси и Суарес составили знаменитое трио "МСН", которое принесло "Барсе" множество титулов.

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Возможное воссоединение этого культового трио становится все более реальным, и подогревает интерес не только болельщиков, но и СМИ.

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Напомним, что бразильская звезда только вернулся к тренировкам спосле долгого восстановления.

Он сыграл всего пять матчей за клуб с момента перехода прошлым летом, отметившись одним голом и тремя результативными передачами. Однако серьезная травма крестообразных связок колена, полученная в октябре 2023 года, вынудила его сделать продолжительный перерыв в играх.